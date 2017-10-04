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Ранее стало известно, что правление премьер-лиги проголосовало за необходимость появления в матчах чемпионата системы видеоповторов.

— Идея нормальная, — говорит Будогосский. — Теперь дело за содержанием, чтобы это все реализовать. Важно понимать, что в соответствии с документами судейских международных организаций функции видеоассистентов должны выполнять действующие судьи.

— А их не хватает?

— Да. Давайте говорить, кто будет сидеть за аппаратурой, кто будет ей управлять. Сейчас у нас 21 арбитр в премьер-лиге. Считаем — еще 16 арбитров в ФНЛ, но из них только 13 уже судили, 14-й только-только дебютировал. Фактически — 14. Зададим вопрос — может ли арбитр ФНЛ быть ассистентом на матче РФПЛ? Наверное, нет. Считаем дальше: для 8 матчей в туре надо иметь 8 человек для работы видеоассистентами. Итого, с учетом главных рефери, — 16 человек.

— То есть 21 арбитр всего и на каждом туре будет задействовано 16.

— Да. Из 21 арбитра 9 человек в листе ФИФА. Допустим, три бригады (три главных и три резервных, а это, как правило, главные арбитры) уехало судить за рубеж. Вот проблема…

Система VAR использовалась в том числе и во время матчей Кубка Либертадорес. Reuters

— То есть, судей нет.

— На первом месте должна стоять проблема подготовки судей для реализации идеи с видеоарбитрами. Это очень важная задача.

— Проблематично представить, как это будет выглядеть даже в следующем сезоне?

— Да. Можем на одном-двух стадионах решить эти вопросы. Но я понимаю, что сразу на всех стадионах аппаратура не будет установлена. Видимо, это постепенно это будут внедрять.

— Каков выход?

— Работать и готовить судей. Почему-то никто не задает вопрос — а как мы пришли к тому, что у нас нет судей? Почему никто не бил в колокол? Почему до сих пор ни разу не посмотрели и не сказали — а что у нас у нас творится на низких уровнях? В 19 регионах страны нет ни одного рекомендованного арбитра! Только сейчас завершаем первую программу «Таланты и наставники», где было 90 мальчишек со всех регионов страны. И в октябре-ноябре пройдут 2 сбора, по итогам которых отберем судей для молодежного первенства на 2018-й год. Потом, в конце 18-го года, отберем лучших для второго дивизиона. Это произойдет только в 2019-м году, а через 2 года, в 2021-м, они попадут в первый дивизион. А в 2023-м году, лучшие из них, станут судьями премьер-лиги. За один день судья премьер-лиги не готовится.

— Но если предположить, что 8 видеоассистентов на тур не понадобится? Будет сидеть один, в Москве, и подсказывать по всем играм тура.

— Как это? Еще раз повторю — идея это хорошо, но ее надо одеть в практические одежды.