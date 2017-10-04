Будогосский — о видеоповторах: Идея нормальная. Но кто будет сидеть за аппаратурой?
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский — о том, как в России ввести в действие систему видеоповторов.
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Ранее стало известно, что правление
— Идея нормальная, — говорит Будогосский. — Теперь дело за содержанием, чтобы это все реализовать. Важно понимать, что в соответствии с документами судейских международных организаций функции видеоассистентов должны выполнять действующие судьи.
— А их не хватает?
— Да. Давайте говорить, кто будет сидеть за аппаратурой, кто будет ей управлять. Сейчас у нас 21 арбитр в
— То есть 21 арбитр всего и на каждом туре будет задействовано 16.
— Да. Из 21 арбитра 9 человек в листе ФИФА. Допустим, три бригады (три главных и три резервных, а это, как правило, главные арбитры) уехало судить за рубеж. Вот проблема…
— То есть, судей нет.
— На первом месте должна стоять проблема подготовки судей для реализации идеи с видеоарбитрами. Это очень важная задача.
— Проблематично представить, как это будет выглядеть даже в следующем сезоне?
— Да. Можем на
— Каков выход?
— Работать и готовить судей.
— Но если предположить, что 8 видеоассистентов на тур не понадобится? Будет сидеть один, в Москве, и подсказывать по всем играм тура.
— Как это? Еще раз повторю — идея это хорошо, но ее надо одеть в практические одежды.
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