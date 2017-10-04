Каррера: «Спартак» не выбыл из чемпионской гонки с «Зенитом»

«В начале сезона мы сами себе усложнили жизнь, проигрывая или упуская победы. В том числе в дерби. Что-то шло не так, из-за чего мы не сохраняли концентрацию на протяжении 90 минут. А в футболе наказывают за малейшую невнимательность. Неправильное отношение к делу также могло быть одной из проблем. После чемпионского сезона сложнее сохранять прежнюю мотивацию. Появляется большое давление. Нужно доказывать, что команда является лучшей.

Мы пропустили много голов в концовках матчей из-за потери концентрации. Это очень неприятно, ведь ты думаешь, что три очка уже в кармане. Сейчас мы над этим работаем. После победы над «Уралом» вышли на пятое-шестое место в турнирной таблице. Продолжаем работу над своей самооценкой и осознанием собственных способностей. Сейчас «Зенит» с Манчини опережает нас на 11 очков, но мы не считаем, что выбыли из чемпионской гонки.

По некоторым причинам в летнее трансферное окно мы не смогли усилить команду, как хотели. Плюс ко всему у нас много травмированных. Что касается Лиги чемпионов, то выйти в 1/8 финала турнира было бы здорово, поскольку в нашей группе выступают такие клубы, как «Ливерпуль» и «Севилья», а также привыкший играть в еврокубках «Марибор». У нас есть большой опыт выступления в национальном чемпионате, но участие в таком турнире для нас в новинку.

Я всегда чувствовал поддержку со стороны руководства клуба. У меня никогда не было проблем с Федуном, и я не чувствовал, что он от меня удаляется. Мне очень нравится в Москве, и я хотел бы провести в «Спартаке» как можно больше времени. Я даже не так ностальгирую и скучаю по Италии. Фанаты «Спартака» относятся ко мне хорошо. Надеюсь, что команда будет доставлять им больше удовольствия, поскольку они всюду нас поддерживают", — сказал Каррера.