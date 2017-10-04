Каррера: «Спартак» не выбыл из чемпионской гонки с «Зенитом»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью итальянскому изданию ITASportPress рассказал о причинах неудачного старта сезона, а также выразил мнение, что команда не выбыла из чемпионской гонки с «Зенитом», который после 12 туров РФПЛ имеет преимущество в 11 очков перед
красно-белыми.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«В начале сезона мы сами себе усложнили жизнь, проигрывая или упуская победы. В том числе в дерби.
Мы пропустили много голов в концовках матчей
По некоторым причинам в летнее трансферное окно мы не смогли усилить команду, как хотели. Плюс ко всему у нас много травмированных. Что касается Лиги чемпионов, то выйти в 1/8 финала турнира было бы здорово, поскольку в нашей группе выступают такие клубы, как «Ливерпуль» и «Севилья», а также привыкший играть в еврокубках «Марибор». У нас есть большой опыт выступления в национальном чемпионате, но участие в таком турнире для нас в новинку.
Я всегда чувствовал поддержку со стороны руководства клуба. У меня никогда не было проблем с Федуном, и я не чувствовал, что он от меня удаляется. Мне очень нравится в Москве, и я хотел бы провести в «Спартаке» как можно больше времени. Я даже не так ностальгирую и скучаю по Италии. Фанаты «Спартака» относятся ко мне хорошо. Надеюсь, что команда будет доставлять им больше удовольствия, поскольку они всюду нас поддерживают", — сказал Каррера.
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