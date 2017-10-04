Симонян считает, что есть необходимость в введении видеоповторов в РФПЛ
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Введение видеоповторов в чемпионате Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) пойдет на пользу, так как поможет судьям принимать справедливые решения в спорных моментах. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
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В среду правление РФПЛ выступило за введение системы видеоассистентов рефери в чемпионате лиги. «Игры показывают, что есть необходимость выносить решения по спорным моментам таким образом. Да, это немалые финансовые вложения, но цель оправдывает средства», — сказал Симонян.
Он привел в пример матч ЦСКА и «Ахмата» (27 сентября 0:1), когда во время голевой атаки грозненской команды мяч ушел за лицевую линию. «Судья находился в поле и был не в состоянии видеть, ушел ли мяч. Было сложно и боковому судье, а видеоповтор бы показал, как было на самом деле», — отметил Симонян.
По мнению
В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, Кубке конфедераций — 2017 в России, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии, Нидерландов.
Как ранее сообщил ТАСС президент РФПЛ Сергей Прядкин, стоимость установки системы видеоповторов на одном стадионе составит 200 тысяч евро, а аренда оборудования — 100 тысяч евро.
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