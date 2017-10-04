Федун: ФК «Спартак» готов установить систему видеоповторов, как только ее утвердят

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Правление РФПЛ в среду обратилось к Российскому футбольному союзу с предложением поддержать идею введения видеоповторов в чемпионате страны.

«Это, безусловно, поможет нашему футболу, тут, я думаю, стоит обратиться за комментариями к (президенту “Краснодара” Сергею) Галицкому, который поддерживает идею с видеоповторами. И мы тоже, как только будет принято это решение, ее (систему) установим», — сказал Федун по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

На правах эксперимента данная система уже дебютировала в матчах некоторых европейских лиг.