«Позорище какое…» На могиле Федора Черенкова пока так и не установили памятник

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4 октября — черная дата в календаре любого болельщика московского «Спартака», да что там — любого российского любителя футбола. В этот день ровно три года назад не стало легенды отечественного спорта Федора Черенкова, ушедшего на 56-м году жизни.

Нет ничего более постоянного…

Легенду красно-белого клуба похоронили на Троекуровском кладбище. Тогда, как это обычно бывает, над свежей могилой возвышался деревянный крест — временка, как ее обычно называют. Никаких правил по этому поводу нет, но обычно принято ставить постоянное надгробие или памятник через год после похорон. Это и символично — в годовщину, и разумно — к этому времени почва уже даст усадку и с памятником ничего не произойдет.

Однако на могиле Федора Черенкова через год памятник не появился. Не было его и через полтора года — в 57-й день рождения ветерана «Спартака». В этот момент болельщики уже начали бить тревогу.

Оказалось, что клуб изначально предложил за свой счет поставить памятник своей легенде, но родные Федора Федоровича отказались — понадеялись на помощь некого мецената, пообещавшего за свои деньги поставить памятник. Клуб памятник Черенкову все же поставил, но не на кладбище, а у стадиона — напротив южной трибуны «Открытие Арены», названной в честь игрока. Меценат же куда-то делся.

Народный памятник

Тогда была предпринята и первая попытка начать сбор средств на создание памятника Черенкову. Действовать начали сами болельщики. Но и эта попытка провалилась.

Придя на кладбище на вторую годовщину, болельщики клали цветы все на ту же кучку земли, над которой возвышался все тот же деревянный крест, что и раньше. Рядом стояли два портрета футболиста: один перед крестом, а другой сразу за ним.

На могиле горами лежали цветы, а за крестом — подарки в память о покойном, как, например, аудиокассета с его любимой музыкой, и несколько конфет. Перед могилой стояли два мяча — красно-белый и черно-белый.

Обещанного три года ждут

И вот — третья годовщина. 4 октября 2017 года. В автобусе номер 612 от станции «Кунцевская» в сторону Троекуровского кладбища едут несколько болельщиков «Спартака». Их легко узнать по черной кепке с красно-белым знакомым ромбом у одного и серым штанам с той же эмблемой любимой команды у другого. У каждого из пятерых фанатов по две гвоздики — красная и белая.

На кладбище они легко, незарастающей народной тропой, находят 21-й участок. Здесь все так же пустынно, как и три года назад — за это время «соседей» у Федора Федоровича практически не прибавилось. Над могилой возвышается все тот же крест. Из двух мячей остался один — черно-белый. Перед ним горой — красные и белые гвоздики, которые лежат на шарфах московского «Спартака». Кто-то принес букет роз, почему-то желтых. На гвоздиках покоится фото Черенкова со словами «Виват, король». В этот момент с неба начинают срываться первые капли дождя.

— Позорище какое… За три года не смогли памятник установить. Черенкову! — даже не со злостью, а скорее с разочарованием в голосе произносит один из болельщиков, пришедший на могилу с сыном.

Сбор продолжается

Что слышно о памятнике? В последний раз о нем вспоминали после 58-го дня рождения футболиста. На сайте фанатского объединения «Фратрия» и на официальном сайте футбольного клуба появилось сообщение:

«Футбольный клуб “Спартак”, благотворительный фонд “Красно-белое сердце” и родные легендарного полузащитника нашей команды Фёдора Фёдоровича Черенкова информируют вас, что закончился этап разработки и согласования проекта памятника на могилу великого футболиста и человека. “Спартак” готов полностью оплатить все работы по возведению памятника. При этом каждый болельщик может внести свой вклад в это благое дело».

А можно было бы ничего не собирать. Фанаты могли просто устроить акцию и не жечь пиротехнику, не хулиганить на домашнем матче Лиги чемпионов против Ливерпуля. Их бесчинства в Мариборе обошлись клубу в 60 тысяч евро. Вряд ли нарушения регламента на домашнем матче будут стоить меньше. Сэкономленные на хорошем поведении деньги клуб мог бы направить на создание памятника. Это была бы одна из самых красивых фанатских акций в истории клуба. И не надо было бы ничего собирать ни на какие счета. Еще и клуб сказал бы огромное спасибо.