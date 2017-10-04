Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31220530/
4 октября 2017, 17:39 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Григорий Иванов: Не знаю, где взять 200 тысяч евро на ВАР

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал негативное отношение к введению в чемпионате России системы ВАР (система видеоарбитров).

Президент Урала Григорий <span class=error>Иванов</span> высказал негативное отношение к введению в чемпионате России системы ВАР (система <span class=error>видеоарбитров</span>). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В то же время он подчеркнул, что у екатеринбургского клуба нет свободных денег, чтобы приобрести эту систему. Стоимость ее, напомним, составляет 200 тысяч евро.

— Кто в «Урале» способен оплатить систему ВАР?

— Не знаю. Кто принимал это решение, тот пусть и ищет. Люди в РФПЛ собрались, посовещались, но ни с кем из клубов из нижней части таблицы не посовещались. Поэтому считаю, кто принимал это решение, тот пусть и ищет 200 тысяч евро. Хотя окончательное решение за РФС. Но мое мнение — это погубит наш футбол. Народ и так не ходит на игры, потому что в России играют намного медленнее, чем на Западе.

— Как отнесетесь, если у, условно, «Спартака» и «Краснодара» будет система ВАР, а у «Урала» ее не будет?

— Я вообще не понимаю, как это будет выглядеть. ВАР должен быть либо у всех, либо ни у кого. Это должно быть прописано в регламенте. (Андрей СИЗЯКИН).

Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
01 октября

Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России

Самедов потерял сознание во время матча

Конор Макгрегор согласен приехать в Россию