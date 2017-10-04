Григорий Иванов: Не знаю, где взять 200 тысяч евро на ВАР

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В то же время он подчеркнул, что у екатеринбургского клуба нет свободных денег, чтобы приобрести эту систему. Стоимость ее, напомним, составляет 200 тысяч евро.

— Кто в «Урале» способен оплатить систему ВАР?

— Не знаю. Кто принимал это решение, тот пусть и ищет. Люди в РФПЛ собрались, посовещались, но ни с кем из клубов из нижней части таблицы не посовещались. Поэтому считаю, кто принимал это решение, тот пусть и ищет 200 тысяч евро. Хотя окончательное решение за РФС. Но мое мнение — это погубит наш футбол. Народ и так не ходит на игры, потому что в России играют намного медленнее, чем на Западе.

— Как отнесетесь, если у, условно, «Спартака» и «Краснодара» будет система ВАР, а у «Урала» ее не будет?

— Я вообще не понимаю, как это будет выглядеть. ВАР должен быть либо у всех, либо ни у кого. Это должно быть прописано в регламенте. (Андрей СИЗЯКИН).