Публичный диалог президентов РФ и ФК «Зенит» придал новый импульс старому, как лимит на легионеров, диспуту, нужны ли отечественному футболу иностранцы, и если да, то в каких количествах. Владимир Путин придерживается в этом вопросе сугубо государственнической позиции: если в экономике страны полным ходом идёт импортозамещение, почему в спортивной отрасли должно быть иначе? Профильные специалисты, прямо не переча первому лицу, аккуратно возражают: дескать, игрок не картошка — быстро не вырастишь, а массовый и профессиональный футбол — немного разные понятия. Высокие достижения на европейской и мировой арене без серьёзных инвестиций и импорта сильных мастеров из-за рубежа немыслимы, а ссылки на победное советское прошлое — несостоятельны. Попробуем разобраться, имеет ли сегодня место в РФПЛ реальное засилье легионеров или масштаб «бедствия» несколько преувеличен.

На первый взгляд, восемь иностранцев в стартовом составе «Зенита» на матч против «Реала Сосьедад» не оставляют сомнений в существовании проблемы. Особенно на контрасте с командой гостей, у которой пропорция свои-чужие оказалась ровно противоположной. Но надо понимать: в баскских клубах испокон веков свято чтилась национальная идентичность. «Атлетик» и по сей день упрямо противится процессам глобализации — и что он с таким подходом к комплектованию выиграл? Если не считать испанского Суперкубка, последние трофеи команды из Бильбао остались в середине 1980-х.

Клубам, претендующим на более заметное место в мировой футбольной иерархии, баскский путь не подходит. А «Зенит» — претендует. Вся его летняя селекция — начиная с топ-менеджмента и заканчивая игроками — была изначально заточена под новые победы. При этом внутренние подразумевались как бы по умолчанию. Очевидно же, что выигрыш чемпионата России не является задачей-максимум для Роберто Манчини. До него этот фокус и Спаллетти, и Виллаш-Боаш проделывали. Логично, что новый Мистер призван вывести клуб на прежде недостижимую высоту. Скажем, в полуфинал Лиги чемпионов. А пока, в качестве репетиции, недурно бы Лигу Европы покорить. Тем более что её послереформенную «Зенит» ещё не выигрывал.

На решение таких задач с сугубо российским контингентом не только Манчини — ни один тренер в мире не подписался бы. О’кей, ни один здравомыслящий и дорожащий собственной репутацией тренер, а не гастролирующий аферист вроде графа Калиостро. Привлечение специалиста такого уровня подразумевало повышение кадрового потенциала, и оно было осуществлено. Одно без другого стало бы пустой тратой денег. Тренер зависит от игроков в не меньшей степени, чем игроки от тренера. Свежайший пример — беспардонно выставленный на днях за двери «Баварии» земляк и коллега Манчини.

Сама по себе закупка пятёрки аргентинских футболистов вызвала неоднозначную реакцию в массах, но, как ни странно, к существенному перекосу в «этническом составе» «Зенита» не привела. Вы, должно быть, удивитесь, но петербуржцы сегодня даже в тройку самых интернациональных команд РФПЛ не входят. Лидирующую позицию в этом рейтинге занимает «Краснодар» (13 легионеров), далее идут «Спартак» (12), «Рубин» и «Локомотив» (по 11). «Зенит» с девятью иноземцами расположился по соседству с «Арсеналом» и «Ростовом». Ему банально не повезло, что момент пиковой загруженности иностранцев попался на глаза президенту. В национальной лиге такие перегибы запрещены регламентом.

Понятно, что до завершения второго регистрационного периода проводить полноценные аналогии с прошлыми сезонами не совсем корректно. Но до сих пор тенденция на снижение количества легионеров в РФПЛ прослеживалась чётко. Всего за пятилетку доля иностранцев в чемпионате уменьшилась более чем на 13% — с 47,7 в сезоне-2012/13 до 34,4 в минувшем. Прошлым летом этот показатель подрос до 38,7%, но далеко не факт, что сохранится до финиша чемпионата.