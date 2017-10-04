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4 октября 2017, 17:09 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Президент «Анжи»: Судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Судейство в матче 12-го тура чемпионата России между «Анжи» и санкт-петербургским «Зенитом» было предвзятым, работа арбитров в пользу ведущих клубов губит футбол в стране. Такое мнение ТАСС высказал президент махачкалинского клуба Осман Кадиев.

Осман <span class=error>Кадиев</span> не считает целесообразным отправить жалобу в департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза. Увеличить
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Матч «Анжи» — «Зенит» прошел в Каспийске 1 октября и завершился вничью — 2:2. Судья матча Алексей Матюнин показал в этой игре шесть желтых карточек, по три игрокам каждой команды. Во вторник в интернете появилось видео, где Кадиев в перерыве игры обвиняет арбитра в том, что тот «убивает команду».

«Что я еще могу сказать, если он действительно убивает команду ["Анжи"]? Мне надоело это гадское судейство в одну сторону. Я спросил у Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог. Это предвзятое судейство, я подчеркиваю, что это мое субъективное мнение, но это предвзятое судейство в пользу одной команды», — сказал Кадиев.

«Я вижу, когда судья сажает на свисток одну команду, дает понять: «Ребята, я сужу в пользу «Зенита». А это нервирует игроков, в футболе не бывает мелочей», — сказал президент «Анжи».

«За что Матюнин показал желтую карточку Маркелову? Когда нам забивали второй гол, то был фол на Кацаеве — его сбили с ног и забрали мяч. Сносят Прудникова — судья даже не свистнул, а когда Ригони наступает на ногу нашему игроку, то нет даже желтой карточки, хотя это удаление», — прокомментировал спорные эпизоды Кадиев.

«Глас вопиющего в пустыне»

23 сентября в матче 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Анжи» (2:2) арбитр Виталий Мешков назначил пенальти в ворота дагестанского клуба. «Кто может объяснить, за что нам дали пенальти в первом тайме в матче со “Спартаком”? Проблемы с судейством были и в матче первого тура с ЦСКА (“Анжи” проиграл со счетом 1:3 — прим. ТАСС) в Махачкале, пенальти нам не дали, штрафной на Яковлеве не дали. Судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол», — сказал Кадиев.

«Мы дома проиграли “Краснодару”, “Рубину” в гостях, хорошая игра была с “Тосно”, но там ребята недоглядели и получилась ничья — так вот после этих матчей никто не кричал, потому что все было нормально, никаких проблем», — резюмировал Кадиев.

Кадиев не считает целесообразным отправить жалобу в департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС). «Я не вижу смысла обращаться наверх, потому что тогда будут судить еще хуже. Есть выражение “глас вопиющего в пустыне” — оно описывает, что происходит. Почему-то руководству судейского комитета не до футбола, наверное, занимаются реорганизацией, но нужно улучшать качество судейства», — сказал президент «Анжи».

«Можно открыть курсы, приглашать лучших судей ФИФА, чтобы они проводили семинары, увеличить судьям зарплаты или просто чаще их менять», — отметил собеседник ТАСС.

«Анжи» занимает последнее 16-е место после 12 туров чемпионата России сезона-2017/18, набрав девять очков.

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