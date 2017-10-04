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«По матчу “Тосно” — “Ахмат”: главный тренер “Ахмата” Олег Кононов не пришёл на послематчевую пресс-конференцию, за это мы оштрафовали его на 50 тыс. рублей.



По матчу “Анжи” — “Зенит”: фанаты “Анжи” бросали посторонние предметы на поле, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей. Болельщики “Анжи” скандировали нецензурные выражение, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. Также помощник главного тренера “Анжи” Акаев оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны. Главный тренер “Зенита” Роберто Манчини также оштрафован на 20 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.