Кононов оштрафован на 50 тыс. рублей, Манчини — на 20 тыс. рублей
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Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матчей 12-го тура РФПЛ «Тосно» — «Ахмат» и «Анжи» — «Зенит».
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«По матчу “Тосно” — “Ахмат”: главный тренер “Ахмата” Олег Кононов не пришёл на послематчевую
По матчу “Анжи” — “Зенит”: фанаты “Анжи” бросали посторонние предметы на поле, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей. Болельщики “Анжи” скандировали нецензурные выражение, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. Также помощник главного тренера “Анжи” Акаев оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны. Главный тренер “Зенита” Роберто Манчини также оштрафован на 20 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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