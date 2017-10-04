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4 октября 2017, 17:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кононов оштрафован на 50 тыс. рублей, Манчини — на 20 тыс. рублей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матчей 12-го тура РФПЛ «Тосно» — «Ахмат» и «Анжи» — «Зенит».

Глава <nobr>Контрольно-дисциплинарного</nobr> комитета Артур Григорьянц рассказал какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матчей 12-го тура <span class=error>РФПЛ</span> <span class=error>Тосно</span> — <span class=error>Ахмат</span> и <span class=error>Анжи</span> — Зенит. Увеличить
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«По матчу “Тосно” — “Ахмат”: главный тренер “Ахмата” Олег Кононов не пришёл на послематчевую пресс-конференцию, за это мы оштрафовали его на 50 тыс. рублей.

По матчу “Анжи” — “Зенит”: фанаты “Анжи” бросали посторонние предметы на поле, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей. Болельщики “Анжи” скандировали нецензурные выражение, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. Также помощник главного тренера “Анжи” Акаев оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны. Главный тренер “Зенита” Роберто Манчини также оштрафован на 20 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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