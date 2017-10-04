Фурсенко: ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) готов ввести видеоповторы уже сегодня

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в среду обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с предложением подержать идею введения видеоповторов и видеоассистентов в чемпионате страны.

«Мы-то готовы уже сегодня (ввести видеоповторы), — сказал Фурсенко по телефону. — Потому что у нас все оборудование стоит, оно осталось после Кубка конфедераций. Насколько мне известно, “Краснодар” готов закупить его в самые кратчайшие сроки. Как мне кажется, пройдет достаточно непродолжительное время, через которое мы будем иметь возможность быть уверенными на 100 процентов, был гол или нет».

«А о сроках введения системы видеоповторов должен объявить Российский футбольный союз. Наши футбольные чиновники должны, во-первых, принять это решение (правления РФПЛ), затем проработать, и после этого они нам, я думаю, объявят, когда система может быть введена. По крайней мере, с половины сезона этого делать не стоит. В лучшем случае это может произойти в начале следующего чемпионата», — добавил президент «Зенита».

По его словам, видеоповторы могут повлиять на динамику игры и это обстоятельство является «таким опосредованным недостатком, который у организаторов соревнований вызывает легкие сомнения».