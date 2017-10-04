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4 октября 2017, 16:54 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Фурсенко: ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) готов ввести видеоповторы уже сегодня

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» готов к введению системы видеоповторов незамедлительно, но этого не стоит делать в середине сезона, заявил агентству «Р-Спорт» президент «сине-бело-голубых» Сергей Фурсенко.

<nobr>Санкт-петербургский</nobr> футбольный клуб Зенит готов к введению системы <span class=error>видеоповторов</span> незамедлительно но этого не стоит делать в середине сезона заявил агентству Р-Спорт президент сине-бело-голубых Сергей <span class=error>Фурсенко</span>. Увеличить
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Правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в среду обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с предложением подержать идею введения видеоповторов и видеоассистентов в чемпионате страны.

«Мы-то готовы уже сегодня (ввести видеоповторы), — сказал Фурсенко по телефону. — Потому что у нас все оборудование стоит, оно осталось после Кубка конфедераций. Насколько мне известно, “Краснодар” готов закупить его в самые кратчайшие сроки. Как мне кажется, пройдет достаточно непродолжительное время, через которое мы будем иметь возможность быть уверенными на 100 процентов, был гол или нет».

«А о сроках введения системы видеоповторов должен объявить Российский футбольный союз. Наши футбольные чиновники должны, во-первых, принять это решение (правления РФПЛ), затем проработать, и после этого они нам, я думаю, объявят, когда система может быть введена. По крайней мере, с половины сезона этого делать не стоит. В лучшем случае это может произойти в начале следующего чемпионата», — добавил президент «Зенита».

По его словам, видеоповторы могут повлиять на динамику игры и это обстоятельство является «таким опосредованным недостатком, который у организаторов соревнований вызывает легкие сомнения».

«Ведь непонятные вещи в игре, когда судья даже совершает ошибку, приводят к резкому возрастанию интереса к самой игре. Несмотря на то, что это (совершение ошибки) может быть нечестно по отношению к одной из команд. Но популярность футбола возрастает, когда кто-то возмущается. В этом плане такие ситуации будут сглаживаться», — отметил Фурсенко.

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