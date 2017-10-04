Агент: Евсеев поставил лидеров «Амкара» на место
Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы тренера «Амкара» Вадима Евсеева, поделился мнением о том, как 41-летний специалист повлиял на команду.
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Видимо, что-то случилось...
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«Когда Вадим принял решение поработать главным тренером в Иваново и ушёл из «Амкара»,
Только вчера разговаривал с Вадиком. Ситуация: один из лидеров команды, фамилии называть не буду, страдал ерундой на тренировке, и Евсеев ему жёстко при всех сделал замечание, сказал пару слов, как он умеет. Через несколько минут на той же тренировке
Евсеев поставил лидеров на место при всех, это важный психологический момент в управлении команды. Я не говорю, что Гаджи Гаджиев вожжи отпустил. Нет. Но Евсеев сделал то, что надо было. «Амкару» это пошло на пользу. Это только один маленький пример, — цитирует Евсеева «Спорт день за днём».
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