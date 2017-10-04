Агент: Евсеев поставил лидеров «Амкара» на место

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«Когда Вадим принял решение поработать главным тренером в Иваново и ушёл из «Амкара», красно-чёрные провалили весенний отрезок. Без него прошёл подготовительный период, начался новый сезон, и команда оказалась на последнем месте. Вернулся Евсеев — четыре победы в пяти матчах, куча забитых голов. Даже Паша Комолов начал забивать! Чудес не бывает.

Только вчера разговаривал с Вадиком. Ситуация: один из лидеров команды, фамилии называть не буду, страдал ерундой на тренировке, и Евсеев ему жёстко при всех сделал замечание, сказал пару слов, как он умеет. Через несколько минут на той же тренировке что-то не то начал делать ещё один лидер, Евсеев повторил и ему. После этого команда выходит на матч с Хабаровском и побеждает.

Евсеев поставил лидеров на место при всех, это важный психологический момент в управлении команды. Я не говорю, что Гаджи Гаджиев вожжи отпустил. Нет. Но Евсеев сделал то, что надо было. «Амкару» это пошло на пользу. Это только один маленький пример, — цитирует Евсеева «Спорт день за днём».