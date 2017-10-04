Как «Енисей» переманивал «Барселону» в ФНЛ

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Самый молодой и самый креативный пресс-атташе ФНЛ Станислав Меркис в очередной раз успешно пропиарил свой клуб. В «Твиттере» «Енисей» позвал «Барселону» в ФНЛ, предложив «Андрея Козлова в аренду и 5 карточек на пробитие пенальти». Об этом написала Marca, и теперь о красноярской команде узнали тысячи испанцев.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Узнали, что "Барселона" может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ!<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%A4%D0%9D%D0%9B%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D1%8F%D0%BA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#вФНЛништяк</a> <a href="https://t.co/daWClimswb">pic.twitter.com/daWClimswb</a></p>— ФК «Енисей» (@FCEnisey) <a href="https://twitter.com/FCEnisey/status/914827902595862532?ref_src=twsrc%5Etfw">2 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Енисей» уже не первый раз жжёт в «Твиттере», остроумно реагируя на инфоповоды. Даже если вы не болеете за красноярцев, подписаться стоит. А мы вспоминаем другие твиты наших клубов, которые ещё долго обсуждали после публикации.

«Зенит» и Daily Mail

Британцы из газеты Daily Mail в апреле прошлого года составили рейтинг худших эмблем футбольных клубов, куда вошла и новая зенитовская стрелка. Питерский клуб моментально отреагировал на это в «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MailSport?ref_src=twsrc%5Etfw">@MailSport</a> Here are our ten worst newspaper badges ever. <a href="https://t.co/vhTnlnxQnn">pic.twitter.com/vhTnlnxQnn</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/719872491192193024?ref_src=twsrc%5Etfw">12 апреля 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Англичане тоже не полезли за словом в карман: «Простите, парни, нам просто нравится ваша старая эмблема!».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/zenit_spb?ref_src=twsrc%5Etfw">@zenit_spb</a> Sorry guys, we just preferred your old one (and you did win the UEFA Cup wearing it) <a href="https://t.co/UtDWhtiiuR">pic.twitter.com/UtDWhtiiuR</a></p>— MailOnline Sport (@MailSport) <a href="https://twitter.com/MailSport/status/719881887913807873?ref_src=twsrc%5Etfw">12 апреля 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Честно говоря, нам тоже», — ответил «Зенит».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MailSport?ref_src=twsrc%5Etfw">@MailSport</a> Honestly, we preferred your old one too. <a href="https://t.co/O9avzzO6SS">pic.twitter.com/O9avzzO6SS</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/719884674148003840?ref_src=twsrc%5Etfw">12 апреля 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Зенит» и болельщица из Аргентины

Как показало лето, в «Зенит» хотят все аргентинцы — не только футболисты. Фанатка российского футбола из Аргентины сфотографировалась в джерси «Зенита» и спросила в «Твиттере»: «Меня вы тоже купите?» «В качестве свободного агента, если это возможно», — ответили эсэмэмщики петербургского клуба. Кстати, позже выяснилось, что девушка болеет не за «Зенит», а за ЦСКА.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dear <a href="https://twitter.com/fczenit_en?ref_src=twsrc%5Etfw">@fczenit_en</a> I'm argentinian and have Zenit's shirt right here. Would you buy me too? <a href="https://t.co/OfJGwJyMCV">pic.twitter.com/OfJGwJyMCV</a></p>— Estefania sbaffi (@EstefaniaSbaffi) <a href="https://twitter.com/EstefaniaSbaffi/status/894917049075609600?ref_src=twsrc%5Etfw">8 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Зенит» и «Ростов»

Иногда наши клубы устраивают баттлы в «Твиттере». Например, в июле 2016-го «Зенит» потроллил коллег из «Ростова» за презентацию помятой формы на газоне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Комплект синей формы, в котором наша команда сыграет с "Андерлехтом" <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Мыростов</a><a href="https://twitter.com/hashtag/ChampionsLeague?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ChampionsLeague</a> <a href="https://t.co/8XKfoGCrWB">pic.twitter.com/8XKfoGCrWB</a></p>— Football Club Rostov (@rostovfc) <a href="https://twitter.com/rostovfc/status/757840530386542592?ref_src=twsrc%5Etfw">26 июля 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">И еще одна версия презентация формы специально для болельщиков из Ростова.<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#задайуровень</a> <a href="https://t.co/C09BzSPiO5">pic.twitter.com/C09BzSPiO5</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/758302485702377481?ref_src=twsrc%5Etfw">27 июля 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ростовчане ответили шуткой про «Крестовский» (да, тогда это ещё было актуально).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Специально для болельщиков <a href="https://twitter.com/zenit_spb?ref_src=twsrc%5Etfw">@zenit_spb</a>. Как у вас дела со стадионом? Мы свой уже почти достроили. <a href="https://t.co/DFE1hrRfWu">pic.twitter.com/DFE1hrRfWu</a></p>— Football Club Rostov (@rostovfc) <a href="https://twitter.com/rostovfc/status/758310129200730112?ref_src=twsrc%5Etfw">27 июля 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но последнее слово всё равно осталось за «Зенитом».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">с нашим — все отлично, достроили 91 год назад! <a href="https://t.co/Lf5yPo2OgG">pic.twitter.com/Lf5yPo2OgG</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/758312992916340736?ref_src=twsrc%5Etfw">27 июля 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ваш — с нетерпением ждем презентации! <a href="https://t.co/NNmwH953wB">pic.twitter.com/NNmwH953wB</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/758313295480840193?ref_src=twsrc%5Etfw">27 июля 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Зенит» и Глушаков

Иногда российские футболисты тоже выходят из сумрака и пытаются делать шоу. Например, Денис Глушаков ответил на твит «Зенита» с видеообзором октябрьского матча (4:2): «Впереди ещё 10 лет на “Петровском”, успеем отыграться».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Впереди еще 10 лет игр на "Петровском", успеем отыграться. А пока держитесь там. Хорошего настроения вашему новому подрядчику.</p>— Denis Glushakov (@DGlushakov8) <a href="https://twitter.com/DGlushakov8/status/783291553469128705?ref_src=twsrc%5Etfw">4 октября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Отметим 23-летие вместе», — намекнули в «Зените» на длившуюся тогда бестрофейную серию «Спартака».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/DGlushakov8?ref_src=twsrc%5Etfw">@DGlushakov8</a> договорились, отметим 23-летие вместе!</p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/783294551058415616?ref_src=twsrc%5Etfw">4 октября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Выиграв чемпионат России спустя почти полгода, Глушаков красиво поставил точку в этом споре.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/zenit_spb?ref_src=twsrc%5Etfw">@zenit_spb</a> когда отмечать то будем?? <a href="https://t.co/aW9RExcmK9">pic.twitter.com/aW9RExcmK9</a></p>— Denis Glushakov (@DGlushakov8) <a href="https://twitter.com/DGlushakov8/status/867405365109035008?ref_src=twsrc%5Etfw">24 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Зенит» и «Спартак»

Два самых популярных российских клуба продолжают перепалки в «Твиттере» до сих пор. Приехав на выезд, «Спартак» выложил видео о своих питерских болельщиках, которые встретили команду с красно-белыми флагами, очень похожими на австрийские. «Зенит» не упустил возможности подколоть соперника, а затем рассказать о незаполненной гостевой трибуне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Завтра играем с командой из Австрии ? <a href="https://t.co/Xkn0OqQRTN">https://t.co/Xkn0OqQRTN</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/893924748341661696?ref_src=twsrc%5Etfw">5 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/fcsm_official?ref_src=twsrc%5Etfw">@fcsm_official</a> Не смогли набрать болельщиков? :( ??????</p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/893928038886514688?ref_src=twsrc%5Etfw">5 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Жаль, что на этот раз баттла не получилось — спартаковскому «твиттеру» нужен свой Глушаков. Может, поэтому «твиттере» «Зенита» читают почти на 200 тысяч подписчиков больше?

Троллинг «Амкара»

Недавно в топ «Твиттера» попал пост «Амкара». Пермский SMM быстро отреагировал на заявление Гончаренко после неправильно засчитанного гола в матче с «Ахматом» и фразу Манчини о том, что «Зениту» не хватает футболистов. Получилось забавно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мы готовы подписать петицию, чтобы <a href="https://twitter.com/pfc_cska?ref_src=twsrc%5Etfw">@pfc_cska</a> не убивали судьи, а <a href="https://twitter.com/zenit_spb?ref_src=twsrc%5Etfw">@zenit_spb</a> наконец дали денег на трансферы. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%97%D0%B0%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#АмкарВсегдаЗаСправедливость</a> <a href="https://t.co/AFlIPX8bxg">pic.twitter.com/AFlIPX8bxg</a></p>— FC Amkar (@fc_amkar) <a href="https://twitter.com/fc_amkar/status/902575399091220480?ref_src=twsrc%5Etfw">29 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Объявление об отставке от «Авангарда»

Ещё три года назад своих болельщиков развлекал курский «Авангард». Сайт курян объявил о расторжении контракта с главным тренером Игорем Зазулиным в официальной форме, а «твиттер» — в неформальной. «Знаете, мне кажется, сегодня отличный день! Прощай, кудряшка». Жаль, что история не сохранила скриншот этого твита, зато осталась новость.