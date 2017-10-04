Как «Енисей» переманивал «Барселону» в ФНЛ
И ещё 7 самых резонансных твитов российских клубов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Самый молодой и самый креативный
«Енисей» уже не первый раз жжёт в «Твиттере», остроумно реагируя на инфоповоды. Даже если вы не болеете за красноярцев, подписаться стоит. А мы вспоминаем другие твиты наших клубов, которые ещё долго обсуждали после публикации.
«Зенит» и Daily Mail
Британцы из газеты Daily Mail в апреле прошлого года составили рейтинг худших эмблем футбольных клубов, куда вошла и новая зенитовская стрелка. Питерский клуб моментально отреагировал на это в «Твиттере».
Англичане тоже не полезли за словом в карман: «Простите, парни, нам просто нравится ваша старая эмблема!».
«Честно говоря, нам тоже», — ответил «Зенит».
«Зенит» и болельщица из Аргентины
Как показало лето, в «Зенит» хотят все аргентинцы — не только футболисты. Фанатка российского футбола из Аргентины сфотографировалась в джерси «Зенита» и спросила в «Твиттере»: «Меня вы тоже купите?» «В качестве свободного агента, если это возможно», — ответили эсэмэмщики петербургского клуба. Кстати, позже выяснилось, что девушка болеет не за «Зенит», а за ЦСКА.
«Зенит» и «Ростов»
Иногда наши клубы устраивают баттлы в «Твиттере». Например, в июле 2016-го «Зенит» потроллил коллег из «Ростова» за презентацию помятой формы на газоне.
Ростовчане ответили шуткой про «Крестовский» (да, тогда это ещё было актуально).
Но последнее слово всё равно осталось за «Зенитом».
«Зенит» и Глушаков
Иногда российские футболисты тоже выходят из сумрака и пытаются делать шоу. Например, Денис Глушаков ответил на твит «Зенита» с видеообзором октябрьского матча (4:2): «Впереди ещё 10 лет на “Петровском”, успеем отыграться».
«Отметим 23-летие вместе», — намекнули в «Зените» на длившуюся тогда бестрофейную серию «Спартака».
Выиграв чемпионат России спустя почти полгода, Глушаков красиво поставил точку в этом споре.
«Зенит» и «Спартак»
Два самых популярных российских клуба продолжают перепалки в «Твиттере» до сих пор. Приехав на выезд, «Спартак» выложил видео о своих питерских болельщиках, которые встретили команду с
Жаль, что на этот раз баттла не получилось — спартаковскому «твиттеру» нужен свой Глушаков. Может, поэтому «твиттере» «Зенита» читают почти на 200 тысяч подписчиков больше?
Троллинг «Амкара»
Недавно в топ «Твиттера» попал пост «Амкара». Пермский SMM быстро отреагировал на заявление Гончаренко после неправильно засчитанного гола в матче с «Ахматом» и фразу Манчини о том, что «Зениту» не хватает футболистов. Получилось забавно.
Объявление об отставке от «Авангарда»
Ещё три года назад своих болельщиков развлекал курский «Авангард». Сайт курян объявил о расторжении контракта с главным тренером Игорем Зазулиным в официальной форме, а «твиттер» — в неформальной. «Знаете, мне кажется, сегодня отличный день! Прощай, кудряшка». Жаль, что история не сохранила скриншот этого твита, зато осталась новость.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter