Билеты на следующий матч «СКА-Хабаровск» доступны только онлайн
Кассы стадиона им Ленина временно не работают.
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Купить билеты на следующий домашний матч «СКА-Хабаровск» пока можно только онлайн. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в
Игра хабаровской команды на своём поле состоится в субботу, 21 октября. «СКА-Хабаровск» сразится с «Уфой». Начало встречи — в 18:30.
До 14 октября болельщики могут купить билеты только на официальном сайте клуба, кассы парковой зоны стадиона имени Ленина временно не работают.
Напомним, после того, как армейцы одержали свою вторую победу в РФПЛ, они покинули зону вылета и занимают 13-е место в турнирной таблицы. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», 30 сентября в матче 12-го тура российской футбольной
Кстати, вратарь хабаровской команды Александр Довбня недавно был признан стал одним из лучших футболистов Европы.
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