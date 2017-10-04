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4 октября 2017, 11:27 | Футбол: Премьер-лига | Хабаровский край сегодня

Билеты на следующий матч «СКА-Хабаровск» доступны только онлайн

Кассы стадиона им Ленина временно не работают.

Кассы стадиона им Ленина временно не работают. Увеличить
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Купить билеты на следующий домашний матч «СКА-Хабаровск» пока можно только онлайн. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе футбольного клуба, кассы стадиона имени Ленина не будут работать до 14 октября.

Игра хабаровской команды на своём поле состоится в субботу, 21 октября. «СКА-Хабаровск» сразится с «Уфой». Начало встречи — в 18:30.

До 14 октября болельщики могут купить билеты только на официальном сайте клуба, кассы парковой зоны стадиона имени Ленина временно не работают.

Напомним, после того, как армейцы одержали свою вторую победу в РФПЛ, они покинули зону вылета и занимают 13-е место в турнирной таблицы. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», 30 сентября в матче 12-го тура российской футбольной Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» на своём поле со счётом 2:1 обыграл «Ростов».

Кстати, вратарь хабаровской команды Александр Довбня недавно был признан стал одним из лучших футболистов Европы.
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