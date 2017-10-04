Григорий Иванов: Обидно и стыдно за поражение от «Спартака»

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Екатеринбургский «Урал» достаточно стабильно выступает в нынешнем сезоне. Под руководством опытного отечественного тренера Александра Тарханова команда прогиграла всего два матча в рамках российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Последнее поражение пришлось на встречу с действующим чемпионом страны — московским «Спартаком» (0:2). Перед матчем эксперты утверждали, что с «Уралом» красно-белым будет непросто и самым вероятным исходом называли ничью. Однако столичному клубу удалось одержать уверенную победу при поддержке трибун стадиона «Открытие Арена».

Сразу после окончания матча «Известия» пообщались с президентом «Урала» Григорием Ивановым. 56-летний функционер назвал обидным поражение от «Спартака», рассказал о промежуточных результатах команды в нынешнем сезоне, а также объяснил причины ее вылета из Кубка России на стадии 1/16 финала.

— Многие думали, что «Урал» доставит «Спартаку» куда больше проблем. Почему в минувшей игре у вашего клуба мало что получалось?

— Сложно что-то говорить о прошедшем матче со «Спартаком». На мой взгляд, это была худшая игра нашей команды в нынешнем сезоне. Не понимаю, что именно у нас не получилось и почему мы провели такой матч. В этом будет разбираться главный тренер. Мы сыграли просто безобразно. Обидно и стыдно перед болельщиками, что мы показали такую игру в Москве.

— Ожидали, что красно-белые будут так подготовлены физически, несмотря на то что несколько дней назад у них был сложнейший матч против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов?

— Лично я был уверен, что «Спартаку» после еврокубковый недели будет тяжело. У них была непростая игра с «Ливерпулем» на огромных скоростях. Но в игре с «Уралом» красно-белые отыграли просто здорово. Прессинговали нас практически весь матч — было видно, что Массимо Каррера досконально разобрал нашу игру. Мы же не сумели противопоставить никаких серьезных аргументов и выглядели просто безобразно. А спартаковцы сыграли очень хорошо, мы от них такого не ожидали.

— Можно сказать, что в матче с «Уралом» «Спартаку» удалось показать пока что свою лучшую игру в сезоне?

— Я бы не стал так говорить. Думаю, их лучшие матчи еще впереди. Но в игре с нами красно-белые мне очень понравились. Прежде всего своим движением.

— Чемпионат Росиии близится к экватору. «Урал» с 16 очками расположился в середине турнирной таблицы — на восьмом месте. Вы довольным промежуточным результатом?

— Какие-то выводы мы будем делать только в конце сезона, а не сейчас. Таблица очень плотная, все команды рядом. При этом клубы, которые сейчас идут ниже нас, тоже стали набирать очки. Так что пока рано говорить о наших результатах.

— Тем не менее вам удается брать очки в играх с командами, которые претендуют на золото чемпионата России: ЦСКА (0:0), «Краснодаром» (1:1), «Зенитом» (1:1)…

— Конечно, мы рады, что удается цепляться за результат в играх со столь серьезным соперниками. У «Зенита» нам и вовсе впервые удалось отобрать очки. И вообще мы показываем неплохую игру в ходе этого первенства. Только вот в матче со «Спартаком» с командой что-то произошло. Но у нас опытный тренер — Александр Федорович (Тарханов. — «Известия»), он должен во всем разобраться.

— В чемпионате наступил перерыв на игры национальных команд. Нападающий «Урала» Владимир Ильин в прошлом году получал приглашение в состав главной команды страны, а сейчас остался за бортом. Не обидно, что в этот раз из вашей команды никого не вызвали?

— Значит, сейчас мы этого не достойны. Есть главный тренер сборной, и его работа заключается в том, чтобы выбирать сильнейших на данный момент. Если из наших ребят никого не вызвали, значит, есть игроки сильнее.

— В прошлом сезоне «Урал» остановился в шаге от триумфа в Кубке России, проиграв в финале «Локомотиву» (0:2). В этот раз вы вылетели в первом же раунде после разгрома от «Шинника» (0:3)…

— Так получилось, что у нас было очень много травмированных футболистов — как сейчас у «Спартака». В игре не принимали участия многие игроки основного состава. Но на таких полях, как в Ярославле, просто нельзя играть в футбол. В то же время я не хочу умалять заслуг «Шинника», который, если говорить объективно, полностью переиграл нас в той встрече.