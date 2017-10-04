Григорий Иванов: Обидно и стыдно за поражение от «Спартака»
Президент «Урала» — о неудачном матче в Москве, промежуточных итогах сезона и вылете из Кубка России.
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Екатеринбургский «Урал» достаточно стабильно выступает в нынешнем сезоне. Под руководством опытного отечественного тренера Александра Тарханова команда прогиграла всего два матча в рамках российской футбольной
Сразу после окончания матча «Известия» пообщались с президентом «Урала» Григорием Ивановым. 56-летний функционер назвал обидным поражение от «Спартака», рассказал о промежуточных результатах команды в нынешнем сезоне, а также объяснил причины ее вылета из Кубка России на стадии 1/16 финала.
— Многие думали, что «Урал» доставит «Спартаку» куда больше проблем. Почему в минувшей игре у вашего клуба мало что получалось?
— Сложно
— Ожидали, что
— Лично я был уверен, что «Спартаку» после еврокубковый недели будет тяжело. У них была непростая игра с «Ливерпулем» на огромных скоростях. Но в игре с «Уралом»
— Можно сказать, что в матче с «Уралом» «Спартаку» удалось показать пока что свою лучшую игру в сезоне?
— Я бы не стал так говорить. Думаю, их лучшие матчи еще впереди. Но в игре с нами
— Чемпионат Росиии близится к экватору. «Урал» с 16 очками расположился в середине турнирной таблицы — на восьмом месте. Вы довольным промежуточным результатом?
—
— Тем не менее вам удается брать очки в играх с командами, которые претендуют на золото чемпионата России: ЦСКА (0:0), «Краснодаром» (1:1), «Зенитом» (1:1)…
— Конечно, мы рады, что удается цепляться за результат в играх со столь серьезным соперниками. У «Зенита» нам и вовсе впервые удалось отобрать очки. И вообще мы показываем неплохую игру в ходе этого первенства. Только вот в матче со «Спартаком» с командой
— В чемпионате наступил перерыв на игры национальных команд. Нападающий «Урала» Владимир Ильин в прошлом году получал приглашение в состав главной команды страны, а сейчас остался за бортом. Не обидно, что в этот раз из вашей команды никого не вызвали?
— Значит, сейчас мы этого не достойны. Есть главный тренер сборной, и его работа заключается в том, чтобы выбирать сильнейших на данный момент. Если из наших ребят никого не вызвали, значит, есть игроки сильнее.
— В прошлом сезоне «Урал» остановился в шаге от триумфа в Кубке России, проиграв в финале «Локомотиву» (0:2). В этот раз вы вылетели в первом же раунде после разгрома от «Шинника» (0:3)…
— Так получилось, что у нас было очень много травмированных футболистов — как сейчас у «Спартака». В игре не принимали участия многие игроки основного состава. Но на таких полях, как в Ярославле, просто нельзя играть в футбол. В то же время я не хочу умалять заслуг «Шинника», который, если говорить объективно, полностью переиграл нас в той встрече.
|30.09.2017 19:00
|Зрители 21089
|основной раунд: 12-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Александр Тарханов
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|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
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