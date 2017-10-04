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4 октября 2017, 0:35 | Футбол: Премьер-лига | Известия

Григорий Иванов: Обидно и стыдно за поражение от «Спартака»

Президент «Урала» — о неудачном матче в Москве, промежуточных итогах сезона и вылете из Кубка России.

Президент Урала — о неудачном матче в Москве промежуточных итогах сезона и вылете из Кубка России. Увеличить
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Екатеринбургский «Урал» достаточно стабильно выступает в нынешнем сезоне. Под руководством опытного отечественного тренера Александра Тарханова команда прогиграла всего два матча в рамках российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Последнее поражение пришлось на встречу с действующим чемпионом страны — московским «Спартаком» (0:2). Перед матчем эксперты утверждали, что с «Уралом» красно-белым будет непросто и самым вероятным исходом называли ничью. Однако столичному клубу удалось одержать уверенную победу при поддержке трибун стадиона «Открытие Арена».

Сразу после окончания матча «Известия» пообщались с президентом «Урала» Григорием Ивановым. 56-летний функционер назвал обидным поражение от «Спартака», рассказал о промежуточных результатах команды в нынешнем сезоне, а также объяснил причины ее вылета из Кубка России на стадии 1/16 финала.

— Многие думали, что «Урал» доставит «Спартаку» куда больше проблем. Почему в минувшей игре у вашего клуба мало что получалось?

— Сложно что-то говорить о прошедшем матче со «Спартаком». На мой взгляд, это была худшая игра нашей команды в нынешнем сезоне. Не понимаю, что именно у нас не получилось и почему мы провели такой матч. В этом будет разбираться главный тренер. Мы сыграли просто безобразно. Обидно и стыдно перед болельщиками, что мы показали такую игру в Москве.

— Ожидали, что красно-белые будут так подготовлены физически, несмотря на то что несколько дней назад у них был сложнейший матч против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов?

— Лично я был уверен, что «Спартаку» после еврокубковый недели будет тяжело. У них была непростая игра с «Ливерпулем» на огромных скоростях. Но в игре с «Уралом» красно-белые отыграли просто здорово. Прессинговали нас практически весь матч — было видно, что Массимо Каррера досконально разобрал нашу игру. Мы же не сумели противопоставить никаких серьезных аргументов и выглядели просто безобразно. А спартаковцы сыграли очень хорошо, мы от них такого не ожидали.

— Можно сказать, что в матче с «Уралом» «Спартаку» удалось показать пока что свою лучшую игру в сезоне?

— Я бы не стал так говорить. Думаю, их лучшие матчи еще впереди. Но в игре с нами красно-белые мне очень понравились. Прежде всего своим движением.

— Чемпионат Росиии близится к экватору. «Урал» с 16 очками расположился в середине турнирной таблицы — на восьмом месте. Вы довольным промежуточным результатом?

— Какие-то выводы мы будем делать только в конце сезона, а не сейчас. Таблица очень плотная, все команды рядом. При этом клубы, которые сейчас идут ниже нас, тоже стали набирать очки. Так что пока рано говорить о наших результатах.

— Тем не менее вам удается брать очки в играх с командами, которые претендуют на золото чемпионата России: ЦСКА (0:0), «Краснодаром» (1:1), «Зенитом» (1:1)…

— Конечно, мы рады, что удается цепляться за результат в играх со столь серьезным соперниками. У «Зенита» нам и вовсе впервые удалось отобрать очки. И вообще мы показываем неплохую игру в ходе этого первенства. Только вот в матче со «Спартаком» с командой что-то произошло. Но у нас опытный тренер — Александр Федорович (Тарханов. — «Известия»), он должен во всем разобраться.

— В чемпионате наступил перерыв на игры национальных команд. Нападающий «Урала» Владимир Ильин в прошлом году получал приглашение в состав главной команды страны, а сейчас остался за бортом. Не обидно, что в этот раз из вашей команды никого не вызвали?

— Значит, сейчас мы этого не достойны. Есть главный тренер сборной, и его работа заключается в том, чтобы выбирать сильнейших на данный момент. Если из наших ребят никого не вызвали, значит, есть игроки сильнее.

—  В прошлом сезоне «Урал» остановился в шаге от триумфа в Кубке России, проиграв в финале «Локомотиву» (0:2). В этот раз вы вылетели в первом же раунде после разгрома от «Шинника» (0:3)…

— Так получилось, что у нас было очень много травмированных футболистов — как сейчас у «Спартака». В игре не принимали участия многие игроки основного состава. Но на таких полях, как в Ярославле, просто нельзя играть в футбол. В то же время я не хочу умалять заслуг «Шинника», который, если говорить объективно, полностью переиграл нас в той встрече.

30.09.2017 19:00 Зрители 21089 основной раунд: 12-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:0 Урал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Тарханов
Голы
36′ Александр Самедов (Л. Мельгарехо, И. Попов) 19
51′ Педро Роша (де Соуза Луиз Адриану) 99
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
Педро Роша 99
Фернанду 11
Ивелин Попов 71
87′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к)
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян 68′
4 Грегор Балажиц 31′ 74′
6 Эрик Бикфалви
13 Петрюс Бумаль 22′
14 Юрий Бавин
9 Георгий Чантурия 78′
28 Никита Чернов
32 Никита Глушков 67′
57 Артем Фидлер
94 Алексей Евсеев 52′
18 Владимир Ильин
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
14 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 4
5 Угловые 2
15 Фолы 15
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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