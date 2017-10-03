Далер Кузяев: Забить «Спартаку» было счастьем

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В «ЗЕНИТЕ» ОТЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР И ПАРТНЕРЫ

— Я знаю, что вы не очень любите давать интервью. С чем это связано?

— У меня нет никакой предвзятости к журналистам, я уважаю и понимаю их работу. По возможности я всегда иду навстречу, просто иногда меня бывает слишком много (смеется).

— Негативный опыт общения с журналистами был?

— Нет абсолютно. Я просто твердо для себя решил, что не хочу быть медийной личностью. Наоборот, предпочитаю, чтобы вокруг меня было меньше шумихи.

— Боитесь, что слава может вскружить вам голову?

— Моя основная работа — это футбол, и я должен заниматься своими прямыми обязанностями. Все остальное прилагается.

— У вас на данный момент очень удачно складывается сезон в «Зените». Как сами для себя это объясняете?

— У меня нет однозначного ответа на этот счет. Такая классная команда как «Зенит», в которой, собраны замечательные исполнители, главный тренер с таким именем… Эти два фактора повлияли на мою игру в целом. Впрочем, не только на мою, чему я несказанно рад. Нужно продолжать работать в том же русле.

— В такой команде, как «Зенит» должна быть сумасшедшая конкуренция. На вас как на игрока это влияет с психологической точки зрения?

— Давление, безусловно, присутствует. На каждой позиции в нашей команде по 3−4 игрока. И здесь ни в коем случае нельзя расслабляться. Каждый это понимает. Если ты где-то дашь слабину, ты сразу теряешь место в основе, и это подстегивает тебя работать еще больше.

ТРЕНЕРУ НЕ НУЖНО РЕГУЛЯРНО ГОВОРИТЬ СО МНОЙ

— Насколько тонко Манчини подмечает, кто и где не дорабатывает?

— Он видит все, мимо него мышь не проскользнет (смеется).

— Как у вас с ним складываются отношения?

— Отношения у нас рабочие. Во время тренировки он внимательно за всеми следит, дает подсказки, советы, в том числе и мне. Вне тренировок общались пару раз. Я не тот игрок, с которым необходимо регулярное общение с тренером. Для меня самое главное — это его советы и замечания.

У всех тренеров разные методики взаимодействия с игроками. Роберто в меру строгий тренер, в то же время с чувством юмора у него все в порядке, любит пошутить. Я рад работать с таким специалистом.

— Вы забили гол в ворота московского «Спартака». Какие ощущения, когда забиваешь такому сопернику?

— Забить «Спартаку» — было в кайф. Эмоции невероятные, потому что красно-белые приехали в ранге действующего чемпиона, и забить такой команде особенно хотелось, учитывая то, что «Зенит» и «Спартак» являются принципиальными соперниками. Битва двух столиц. Для меня этот гол будет памятным в карьере, тем более при такой поддержке.

— Почему «Зенит» так удачно играет в еврокубках, а в играх с аутсайдерами РПФЛ, порой, плывет?

— Надо понимать, что состав «Зенита» сильно обновился, пришло много игроков, новый тренер. Можно сказать, что мы довольно молодая команда, которой, возможно не хватает опыта. Но я считаю, что должно пройти определенное время и все наладится. Мы будем более стабильны. С другой стороны, мы очень хорошо идем в турнирной таблице и в РПФЛ, и в еврокубках. В каждом матче побеждать невозможно, тем более, когда соперники настраиваются на нас как на последний матч в своей жизни.

ДЗЮБА НА ТРЕНИРОВКАХ ПАШЕТ КАК ЗВЕРЬ

— Иногда складывается впечатление, что «Зениту» играть с сильными соперниками легче, чем с потенциальными аутсайдерами. Это так?

— Нас нельзя упрекнуть в недонастрое. Команды, которые находятся во второй восьмерке нашего чемпионата, предпочитают играть от обороны, и таким командам забить всегда непросто. А сильные клубы играют в открытый футбол и в этом плане нам легче реализовывать моменты в атаке.

— Как Артем Дзюба чувствует себя сейчас в коллективе? Было много слухов о его уходе из клуба…

— Знаю только то, что на тренировках Артем пашет как зверь, и видно, что он хочет играть.

— С Кокориным у них по-прежнему отличные отношения? С учетом того, что Манчини делает ставку больше на Александра.

— Отношения у них прекрасные, они большие друзья. Постоянно шутят друг над другом.

— А с кем вы больше всего дружите в коллективе?

— Я со всеми ребятами в хороших отношениях. Ну, так чтобы близко, наверное, с Денисом Терентьевым.

ВНИМАНИЕ ПРИЯТНО ВСЕГДА

— Расскажите немного о легионерах в «Зените». Как вы с ними коммуницируете вне поля? Нет ли у них высокомерия по отношению к российским игрокам?

— Абсолютно никакого высокомерия нет. Они приятные ребята, могут пошутить. Проблема есть в том, что не все знают английский язык, только в этом есть нюанс общения с нами, а в остальном все нормально.

— Они держатся особняком от вас за пределами поля?

— Ну конечно, им легче общаться между собой на их родном языке, чем с нами. В остальном с ними полная идиллия.

— Правда, что у вас особые отношения с Алексеем Миллером, и вы в числе его любимых игроков?

— Я не являюсь чьим-либо любимчиком. Просто после некоторых удачных игр руководство приходит в раздевалку и поздравляет футболистов, в том числе иногда и меня. Мне лично очень приятно такое внимание, и ничего лишнего я в этом не нахожу.

НЕ ВИЖУ ПОВОДА НЕ ПРАЗДНОВАТЬ ГОЛ В ВОРОТА «РУБИНУ»

— Вы по национальности татарин. Для вас игры с «Рубином» особенные?

— С «Рубином» меня мало что связывает, только то, что я родился в Набережных Челнах, рядом с Казанью. Я был на одном сборе с этой командой. Но у меня нет мыслей, что если я забью гол «Рубину», то не буду праздновать.

— Вы бы хотели в будущем играть в европейском топ-чемпионате?

— Сейчас я в «Зените» и мне здесь хорошо, что будет дальше — не знаю. Любой игрок, наверное, хотел бы попробовать свои силы где-то еще, уровнем выше. Мне нравится английский футбол, давно болею за «Арсенал». Но повторюсь, я в «Зените» только 3 месяца, и считаю, что нужно проявить себя здесь для начала.

— Хотите пойти по пути Андрея Аршавина?

— У каждого свой путь. Я не знаком с Андреем, поэтому не имел возможности поговорить с ним об «Арсенале».

КУДА ЧЕРЧЕСОВ ПОСТАВИТ, ТАМ И БУДУ ИГРАТЬ

— Сборной предстоит играть с Южной Кореей и Ираном. Обсуждали с Черчесовым соперников?

— Еще не обсуждали. После непростых матчей с «Реал Сосьедадом» и «Анжи», мне казалось, что будет тяжело влиться в сборную. Но нет, все-таки молодость — это преимущество (смеется). Поэтому жаловаться на усталость в моем возрасте грешно. Физически я готов на 100%.

Я знаю, что Южная Корея очень мобильная команда, с которой играть будет очень сложно, плюс многие выступают в сильных европейских чемпионатах, но мы постараемся одержать победу.

— Насколько отличается уровень ваших партнеров по сборной от уровня одноклубников?

— Я не так много времени провел в сборной, был один раз в сентябре. И вот сейчас только три дня с национальной командой, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Скажу одно, что во время тренировок не было каких-то проблем во взаимопонимании. В сборной собраны лучшие игроки страны и не думаю, что есть какая-то разница.

— Какое у вас было первое впечатление от Черчесова?

— Впечатление только положительное. Он специалист большого масштаба и по праву тренирует национальную команду. У нас были разговоры относительно моей игровой позиции на поле. Где мне удобно играть, где неудобно.

— И к какому выводу пришли?

— Удобнее играть в центре полузащиты. При том, что надо и обороняться, и атаковать. Приоритетов в этом смысле не может быть.

А вообще куда поставит там и буду играть. В «Тереке» я играл правого защитника, в «Зените» иногда приходиться выполнять эти функции. Так что опыт игры на разных позициях присутствует.