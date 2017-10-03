Далер Кузяев: Забить «Спартаку» было счастьем
Полузащитник
санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
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В «ЗЕНИТЕ» ОТЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР И ПАРТНЕРЫ
— Я знаю, что вы не очень любите давать интервью. С чем это связано?
— У меня нет никакой предвзятости к журналистам, я уважаю и понимаю их работу. По возможности я всегда иду навстречу, просто иногда меня бывает слишком много (смеется).
— Негативный опыт общения с журналистами был?
— Нет абсолютно. Я просто твердо для себя решил, что не хочу быть медийной личностью. Наоборот, предпочитаю, чтобы вокруг меня было меньше шумихи.
— Боитесь, что слава может вскружить вам голову?
— Моя основная работа — это футбол, и я должен заниматься своими прямыми обязанностями. Все остальное прилагается.
— У вас на данный момент очень удачно складывается сезон в «Зените». Как сами для себя это объясняете?
— У меня нет однозначного ответа на этот счет. Такая классная команда как «Зенит», в которой, собраны замечательные исполнители, главный тренер с таким именем… Эти два фактора повлияли на мою игру в целом. Впрочем, не только на мою, чему я несказанно рад. Нужно продолжать работать в том же русле.
— В такой команде, как «Зенит» должна быть сумасшедшая конкуренция. На вас как на игрока это влияет с психологической точки зрения?
— Давление, безусловно, присутствует. На каждой позиции в нашей команде по 3−4 игрока. И здесь ни в коем случае нельзя расслабляться. Каждый это понимает. Если ты
ТРЕНЕРУ НЕ НУЖНО РЕГУЛЯРНО ГОВОРИТЬ СО МНОЙ
— Насколько тонко Манчини подмечает, кто и где не дорабатывает?
— Он видит все, мимо него мышь не проскользнет (смеется).
— Как у вас с ним складываются отношения?
— Отношения у нас рабочие. Во время тренировки он внимательно за всеми следит, дает подсказки, советы, в том числе и мне. Вне тренировок общались пару раз. Я не тот игрок, с которым необходимо регулярное общение с тренером. Для меня самое главное — это его советы и замечания.
У всех тренеров разные методики взаимодействия с игроками. Роберто в меру строгий тренер, в то же время с чувством юмора у него все в порядке, любит пошутить. Я рад работать с таким специалистом.
— Вы забили гол в ворота московского «Спартака». Какие ощущения, когда забиваешь такому сопернику?
— Забить «Спартаку» — было в кайф. Эмоции невероятные, потому что
— Почему «Зенит» так удачно играет в еврокубках, а в играх с аутсайдерами РПФЛ, порой, плывет?
— Надо понимать, что состав «Зенита» сильно обновился, пришло много игроков, новый тренер. Можно сказать, что мы довольно молодая команда, которой, возможно не хватает опыта. Но я считаю, что должно пройти определенное время и все наладится. Мы будем более стабильны. С другой стороны, мы очень хорошо идем в турнирной таблице и в РПФЛ, и в еврокубках. В каждом матче побеждать невозможно, тем более, когда соперники настраиваются на нас как на последний матч в своей жизни.
ДЗЮБА НА ТРЕНИРОВКАХ ПАШЕТ КАК ЗВЕРЬ
— Иногда складывается впечатление, что «Зениту» играть с сильными соперниками легче, чем с потенциальными аутсайдерами. Это так?
— Нас нельзя упрекнуть в недонастрое. Команды, которые находятся во второй восьмерке нашего чемпионата, предпочитают играть от обороны, и таким командам забить всегда непросто. А сильные клубы играют в открытый футбол и в этом плане нам легче реализовывать моменты в атаке.
— Как Артем Дзюба чувствует себя сейчас в коллективе? Было много слухов о его уходе из клуба…
— Знаю только то, что на тренировках Артем пашет как зверь, и видно, что он хочет играть.
— С Кокориным у них
— Отношения у них прекрасные, они большие друзья. Постоянно шутят друг над другом.
— А с кем вы больше всего дружите в коллективе?
— Я со всеми ребятами в хороших отношениях. Ну, так чтобы близко, наверное, с Денисом Терентьевым.
ВНИМАНИЕ ПРИЯТНО ВСЕГДА
— Расскажите немного о легионерах в «Зените». Как вы с ними коммуницируете вне поля? Нет ли у них высокомерия по отношению к российским игрокам?
— Абсолютно никакого высокомерия нет. Они приятные ребята, могут пошутить. Проблема есть в том, что не все знают английский язык, только в этом есть нюанс общения с нами, а в остальном все нормально.
— Они держатся особняком от вас за пределами поля?
— Ну конечно, им легче общаться между собой на их родном языке, чем с нами. В остальном с ними полная идиллия.
— Правда, что у вас особые отношения с Алексеем Миллером, и вы в числе его любимых игроков?
— Я не являюсь
НЕ ВИЖУ ПОВОДА НЕ ПРАЗДНОВАТЬ ГОЛ В ВОРОТА «РУБИНУ»
— Вы по национальности татарин. Для вас игры с «Рубином» особенные?
— С «Рубином» меня мало что связывает, только то, что я родился в Набережных Челнах, рядом с Казанью. Я был на одном сборе с этой командой. Но у меня нет мыслей, что если я забью гол «Рубину», то не буду праздновать.
— Вы бы хотели в будущем играть в европейском
— Сейчас я в «Зените» и мне здесь хорошо, что будет дальше — не знаю. Любой игрок, наверное, хотел бы попробовать свои силы
— Хотите пойти по пути Андрея Аршавина?
— У каждого свой путь. Я не знаком с Андреем, поэтому не имел возможности поговорить с ним об «Арсенале».
КУДА ЧЕРЧЕСОВ ПОСТАВИТ, ТАМ И БУДУ ИГРАТЬ
— Сборной предстоит играть с Южной Кореей и Ираном. Обсуждали с Черчесовым соперников?
— Еще не обсуждали. После непростых матчей с «Реал Сосьедадом» и «Анжи», мне казалось, что будет тяжело влиться в сборную. Но нет,
Я знаю, что Южная Корея очень мобильная команда, с которой играть будет очень сложно, плюс многие выступают в сильных европейских чемпионатах, но мы постараемся одержать победу.
— Насколько отличается уровень ваших партнеров по сборной от уровня одноклубников?
— Я не так много времени провел в сборной, был один раз в сентябре. И вот сейчас только три дня с национальной командой, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Скажу одно, что во время тренировок не было
— Какое у вас было первое впечатление от Черчесова?
— Впечатление только положительное. Он специалист большого масштаба и по праву тренирует национальную команду. У нас были разговоры относительно моей игровой позиции на поле. Где мне удобно играть, где неудобно.
— И к какому выводу пришли?
— Удобнее играть в центре полузащиты. При том, что надо и обороняться, и атаковать. Приоритетов в этом смысле не может быть.
А вообще куда поставит там и буду играть. В «Тереке» я играл правого защитника, в «Зените» иногда приходиться выполнять эти функции. Так что опыт игры на разных позициях присутствует.
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