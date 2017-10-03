Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31210538/
3 октября 2017, 22:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Фурсенко: Билеты на футбол должны быть доступны всем болельщикам, независимо от достатка

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Спонсорские деньги могут сделать футбол более доступным для населения. Об этом ТАСС заявил президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

Фурсенко: Билеты на футбол должны быть доступны всем болельщикам независимо от достатка - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Санкт-петербургская команда в сезоне-2017/18 выступает на стадионе «Санкт-Петербург». Средняя посещаемость домашних матчей «Зенита» в чемпионате России составляет 43 535 зрителей.

«У “Зенита” очень много болельщиков, они любят наш клуб, хотят ходить на матчи. Но, к сожалению, не у всех есть возможность платить за билеты большие деньги. В “Зените” есть для таких случаев специальная категория дешевых билетов по 200 рублей. Это билеты в ряд секторов за воротами на верхнем ярусе стадиона. Теоретически эти билеты можно было и дороже продавать. Но мы сознательно не повышаем на них цену», — сказал Фурсенко.

«Это часть социальной политики клуба, которая полностью разделяется нашими спонсорами и владельцами. Футбол должен быть доступен. А недополученный доход от продажи билетов компенсируется спонсорскими средствами, так как реклама и спонсорские активности на полном стадионе дают гораздо больше с точки зрения продвижения продукта, чем реклама на полупустом стадионе. Для многих регионов с невысоким уровнем жизни такой подход со стороны районных администраций, именно, в части поддержки населения и предоставления людям возможности даже бесплатного посещения футбола, позволит частично поддержать региональные клубы, создавая необходимые условия для привлечения спонсоров», — резюмировал собеседник ТАСС.

«Зенит» занимает первое место в чемпионате России после 12 туров, набрав 28 очков.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Мутко: российский футбол нашел золотую середину и движется вперед

Клуб КХЛ "Локомотив" расторг контракт с главным тренером Кудашовым

Колобков: телеаудитория ЧМ-2018 по футболу составит почти половину населения планеты

Путин скептически отнесся к высказыванию о том, что футбол - российская национальная игра