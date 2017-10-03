Мутко: Российский футбол нашел золотую середину и движется вперед
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский футбол обрел золотую середину и сумеет добиться достойных результатов. Об этом журналистам заявил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко после совместного заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».
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«Мы можем застроить страну футбольными полями, вовлечь в футбол миллионы людей, но завтра сборная проиграет, и все будут говорить, что у нас плохо развит футбол. А есть страны, где игроки выступают в других чемпионатах — как, например, Хорватия, а потом приезжают в сборную и побеждают. И все начинают говорить: “Какой у них футбол!”. Нам нужно было найти золотую середину, которая приведет к результату», — сказал Мутко.
«И сейчас мы нашли эту золотую середину и движемся. Если вы это замечаете, то замечаете, если нет, то я ничем вам не могу помочь», — отметил глава РФС.
«Первый шаг мы сделали — защитили своих игроков. У нас есть братья [Алексей и Антон] Миранчуки, есть [Александр] Головин… У нас появляются молодые игроки. Поверьте мне, не слушайте никого», — сказал Мутко.
«Я сто лет занимаюсь футболом и хорошо знаком со всеми этими экспертами и рекомендациями. Один кричит: “Давайте не будем вкладывать государственные деньги, только частные”. Так давайте. Я что, против?», — добавил
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