Мутко заявил, что Путин дал ряд рекомендаций по лимиту на легионеров в футболе

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Во вторник на заседании президент санкт-петербургского клуба «Зенит» Сергей Фурсенко сказал, что футбол в России — национальная спортивная игра. Путин отнесся к высказыванию Фурсенко скептически, отметив, что в Лиге Европы у «Зенита» вышло на поле восемь иностранцев.

«Президент все время проводит линию, чтобы мы больше внимания уделяли собственным воспитанникам, этим мы оставляем наследие. У нас в стране 400 тысяч детей в системе подготовки, тысячи школ, при каждом клубе академия. Вот президент был в Краснодаре и все выспрашивал у Сергея Галицкого [президента ФК «Краснодар"], сколько детей, какая система», — рассказал Мутко.

«Эта позиция направлена на то, чтобы мы защищали своих доморощенных игроков. Эта среда не конкурентна, вы всегда найдете более подготовленного игрока, привезете его и ваш молодой игрок не получит шанс. Но я объяснил, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы собственные регламенты, мы не можем на них влиять, у каждого клуба свои планы», — пояснил вице- премьер.

«Главное, что он не выходит за заявку команды, которая составляет 25 человек. Играет один и тот же состав, клуб просто его ротирует. Ряд рекомендаций он [президент] нам дал, но я их пока озвучивать не буду», — заключил Мутко.