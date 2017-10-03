Фурсенко: У «Зенита» все в порядке с легионерами

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На заседании Фурсенко заявил, что футбол в России — национальная спортивная игра. Президент РФ Владимир Путин отнесся к высказыванию Фурсенко скептически, отметив, что в одном из матчей Лиги Европы у «Зенита» вышло на поле восемь иностранцев.

«Так у нас [в «Зените"] с легионерами все в порядке, — сказал Фурсенко после заседания. — Дело в том, что мы обеспечиваем в команде конкуренцию. Только в конкурентной борьбе можно достичь каких-то результатов, если отказаться от легионеров, чемпионат [России] будет совсем другим. А точку зрения правительства мы всегда поддерживаем».

«Сейчас наша главная задача — подготовить футболистов к чемпионату мира. Временные перекосы с точки зрения участия легионеров только позитивно скажутся на поведении наших футболистов, потому что они будут отвоевывать место в составе, они должны это делать. Не должно быть тепличных условий для российских игроков, они должны драться — только тогда они выиграют то, чего надо выиграть», — отметил президент «Зенита».

На вопрос, считает ли он оптимальной пропорцию российских и иностранных игроков в «Зените», Фурсенко ответил: «Конечно. Игры сложные, календарь очень плотный. Поэтому, как мне кажется, могут играть и легионеры, и российские игроки, тогда будут распределяться силы. Нам нужно подойти в оптимальной форме к чемпионату мира».

В составе «Зенита» выступает десять легионеров: аргентинцы Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси, словенец Миха Мевля, итальянец Доменико Кришито, серб Бранислав Иванович, белорус Кирилл Капленко и эквадорец Кристиан Нобоа.