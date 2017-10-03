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«То, что сделано на сегодняшний день в футбольной инфраструктуре, трудно переоценить. В России вслед за хоккейной произошла футбольная революция. Построены современные стадионы и тренировочные базы. Одухотворить эту инфраструктуру можно только за счёт красивого и зрелищного футбола. Команда должна азартно атаковать ворота противника. Подчас красота футбола для болельщиков важнее результата. Играя в зрелищный футбол, «Зенит» привлёк очень большое количество болельщиков на стадион и довёл до 50 тысяч зрителей за матч. Интересно, что на новом стадионе появились совершенно другие люди. Категория болельщиков изменилась кардинально. Приходят семьи с детьми, даже с очень маленькими.

Большое внимание футболу стала уделять молодёжь, но футбол должен быть доступен для людей. Поэтому в Санкт-Петербурге мы привлекаем красивым футболом зрителей, а «Газпром» дотируетчасть стоимости билетов для зрителей. Мне кажется, что руководители регионов могли бы пойти таким же путём, чтобы привлечь большое количество зрителей, а также помочь клубам.

фоторепортаж Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы Российский «Зенит» обыграл испанский клуб «Реал Сосьедад» со счетом 3:1 в домашнем матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Кроме того, нужно давать льготы на оплату эксплуатационныхзатрат. Клубам нужно научиться зарабатывать деньги самим. Иначе мы навсегда станем финансовым обременением федеральному или региональному бюджету. Последнее время рекламодатели стали активнее проявлять внимание к российскому футболу. Если российский футбол будет зрелищным, на наших стадионах будут аншлаги. Тогда телевизионные и прочие права на матчи будут адекватны вложениям, которые мы сейчас делаем, а наш футбол станет конкурентоспособным на мировом рынке. И тогда все скажут, что футбол — это истинно русская игра", — сказал Фурсенко.

Владимир Путин в ответ на слова президента «Зенита» отметил наличие большого количества иностранцев в петербургском клубе. На прошлой неделе в матче сине-бело-голубых с «Реалом Сосьедад» (3:1) в Лиге Европы в стартовом составе вышли лишь три российских игрока.

Цитата Владимир Путин Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за «Зенит», играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Во молодец! Интересно вы нам всё рассказали.

«Владимир Владимирович, мы практически во всех играх соблюдаем лимит. Это был единственный матч с испанцами, когда вышло больше иностранцев. Но мы реально готовим российских футболистов к чемпионату мира. И результат будет, увидите», — ответил Фурсенко.

«Хорошо. Посмотрим», — закончил дискуссию Путин.

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