Лунев установил клубный рекорд и пропустил

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АРСЕНАЛ — КРАСНОДАР — 1:0

СКА-ХАБАРОВСК — РОСТОВ — 2:1

ТОСНО — АХМАТ — 1:0

РУБИН — АМКАР — 0:1

СПАРТАК — УРАЛ — 2:0

ЦСКА — УФА — 0:0

ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО — 3:0

АНЖИ — ЗЕНИТ — 2:2

В 12-м туре только «Локомотив» добился победы над соперником, стоящим в турнирной таблице ниже. «Зенит» и ЦСКА, являясь фаворитами, сыграли вничью.

Матчи тура посетило всего 75 343 зрителя (в среднем 9418 за матч) — это худший результат в нынешнем сезоне. Средняя посещаемость турнира — 13 264 человека.

Александр Кокорин забил уже восьмой гол в чемпионате и увеличил отрыв от Квинси Промеса в гонке бомбардиров. Во всех турнирах (в 18 матчах) на счету форварда уже 15 мячей.

«Арсенал» впервые обыграл «Краснодар» в рамках премьер-лиги, забив при этом первый гол в ворота «быков» (+1=1−3, мячи 1−8).

Шарль Каборе стал первым футболистом в истории чемпионатов России, получавшим красные карточки в пяти подряд сезонах премьер-лиги.

Серия поражений «Краснодара» достигла трех матчей. В чемпионате подопечные Игоря Шалимова уступили «Зениту» (0:2) и «Арсеналу» (0:1), а в Кубке — «Томи» (1:2).

«СКА-Хабаровск» прервал безвыигрышную серию из шести матчей (+0=5−1, мячи 4−7). Теперь именно уступивший в Хабаровске «Ростов» (+0=3−3, мячи 3−6) вместе с «Динамо» (+0=3−3, мячи 1−7) не побеждает дольше всех.

«Тосно» одержал первую домашнюю победу в высшем дивизионе. Теперь в чемпионате не осталось команд, не выигрывавших на своем поле. Добиться успеха на выезде пока не могут «Спартак», «СКА-Хабаровск» и «Анжи».

«Рубин» потерпел четвертое подряд поражение с минимальным счетом. Это худшая серия в российской карьере Курбана Бердыева. Также четыре неудачи было у казанцев на старте сезона-2015/16 под руководством Рината Билялетдинова.

«Амкар» всухую выиграл третий матч подряд (мячи 5−0). В последних пяти турах пермяки, недавно замыкавшие турнирную таблицу, набрали 12 очков, показав лучший результат на данном отрезке.

В 11 последних матчах между «Спартаком» и «Уралом» побеждала команда, открывшая счет. Красно-белые взяли верх в восьми случаях, а «шмели» — в трех (мячи 14−4 в пользу москвичей).

«Уфа» впервые за три года сумела отобрать очки у ЦСКА. Самая первая встреча этих клубов завершилась со счетом 3:3, после чего армейцы в чемпионате победили пять раз кряду (мячи 13−1).

Александр Беленов отразил пятый пенальти из 11 назначенных в его ворота за последние два сезона. Пять ударов оказались результативными, еще один пришелся в штангу уфимских ворот.

В последних шести матчах футболисты ЦСКА забили всего три гола и четырежды ушли с поля без забитых мячей (+2=3−1, мячи 3−1). Отбиться от армейских атак сумели «Урал», «Амкар», «Динамо» и «Уфа».

Сухая серия Игоря Акинфеева составляет 405 минут. В последний раз голкипер ЦСКА пропускал в чемпионате от форварда «Ахмата» Заура Садаева в матче восьмого тура.

«Зенит» в третий раз подряд не сумел победить в Каспийске. Два последних матча чемпионата на «Анжи Арене» завершились со счетом 2:2, а в Кубке хозяева учинили питерцам разгром — 4:0.

Андрей Лунев установил новый рекорд «Зенита» по продолжительности сухой серии. Голы уральца Эрика Бикфалви и махачкалинца Олега Данченко разделили 614 минут. В сезоне-2011/12 Вячеслав Малафеев держал ворота на замке в течение 607 минут.

«Локомотив» стал седьмым клубом, победившим в текущем чемпионате с крупным счетом, «Динамо» — седьмым, потерпевшим разгромное поражение.

Железнодорожники впервые в сезоне ушли на перерыв, ведя в счете (+1=9−2, мячи 4−5). Побед в первом тайме не имеет в своем активе только «Тосно» (+0=6−6, мячи 1−8).

«Динамо» не забивает на протяжении 453 минут. В последний раз бело-голубые праздновали взятие ворот в конце августа — в матче с «Уфой». Отличился тогда Александр Зотов.

Три футболиста — пермяк Гол, железнодорожник Эдер и махачкалинец Кацаев — отличились во вторых матчах кряду. Причем оба удара поляка стали победными, а полузащитник «Анжи» снова вывел свою команду вперед во встрече с призером прошлого чемпионата.

В премьер-лиге дебютировали два футболиста. Замбиец Эванс Кангва впервые вышел на поле в составе «Арсенала», а Джамал Дибиргаджиев — в составе «Анжи».

Первые голы в чемпионате России забили спартаковец Педро Роша (3-й матч), хабаровчанин Денис Дедечко (17-й) и ростовчанин Виталий Устинов (25-й).