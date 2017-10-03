Илья Геркус: Хотим сделать график «Зенита» насыщенным и интересным

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ЦЕЛЬ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ — МЕСТО В ПЯТЕРКЕ

— Как оцените результат — он прогнозируемый, неожиданный или просто фантастический?

— Очень хороший результат. Но мы помним, что это только промежуточный этап. При этом довольны проделанной командой работой, тем, что смогли преодолеть небольшую заминку, когда случились ничьи и поражения. Повысилась концентрация, коллектив тактически перестроился. Хорошо адаптировался Эдер, усилив атакующую линию. За счет этого повысилась вариативность в нападении. Отдельно скажу об Антоне и Алексее Миранчуках: ребята — большие молодцы, продолжают много работать, вместе вызываются в сборную. Станислав Саламович и в сентябре приглашал обоих братьев, сейчас ситуация повторилась. Миранчуки очень правильно оценивают это, много трудятся. Прекрасно, что две наши восходящие звезды продолжают совершенствоваться.

— Отлично выглядит и Игорь Денисов, но Черчесов его не замечает, и очевидно, не по футбольным причинам. Как быть с этим?

— Возможно, это так, не исключено, что есть другие причины. Не будем забывать о конкуренции в национальной команде. Но Игоря это не демотивирует, а даже наоборот. Он играет все лучше, проделывает огромный объем работы.

— Как считаете, у Денисова еще есть надежда на ЧМ-2018?

— Это вопрос, скорее, к тренерам сборной. Но могу отвечать за то, что Игорь приложит все силы, чтобы показать максимальный результат с «Локомотивом». На сегодня этот футболист — стержень команды. Но лидеров у нас много, коллектив сплоченный. Прекрасный отрезок выдал Фернандеш, Кверквелия и другие ребята… Все заряжены и объединены одной целью.

— Главный акционер в начале сезона поставил «Локо» задачу быть в пятерке. Не произошло изменений в этом плане в сентябре на заседании совета директоров?

— Со стороны акционера и руководства клуба задача остается прежней. Но что скрывать — ребята для себя ставят более амбициозную.

— Насколько?

— Хотят биться за место в тройке. Мы можем только поддерживать это стремление. Команда навязала борьбу «Зениту», скоро предстоит серия матчей с командами из лидирующей группы. Болельщикам предстоит увидеть очень интересный, насыщенный отрезок.

— Не считаете, что состав «Локо» по итогам трансферной кампании позволял бороться за место в Лиге чемпионов уже в этом сезоне?

— С осторожностью относимся к постановке целей, сохраняем имеющуюся формулировку. Это не значит, что не можем бороться за Лигу чемпионов — наверное, можем. Но задача — место в пятерке — такой и останется, плюс хорошее выступление в Лиге Европы. Под этим понимаем выход из группы.

— Готовы бросить перчатку «Зениту»?

— Нас радует то, что «Локо» совсем рядом с питерцами, что дышит им в спину. Это здорово. Но с учетом глубины состава и качества игроков соперника нам будет крайне тяжело опередить его. Но, как минимум, сделать график «Зенита» насыщенным и интересным мы способны. И уже это делаем.

— Вы выходец из «Зенита». Там боятся того, какую скорость развил «Локомотив»?

— Знаю, что на нас обращают внимание.

— Так боятся?

— Не думаю. Там никого не боятся. Но «Зениту» тревожно, скажем так. И меня это, честно говоря, радует. К нам относятся серьезно, это значит, что мы хорошо делаем свою работу.

ВСЕ ТРАНСФЕРЫ СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ

— По Эдеру было поначалу много критики. Кто на этом переходе настоял, согласовывалась ли кандидатура с Семиным?

— Все трансферы, безусловно, обсуждаются с главным тренером. Приглашение Эдера — это работа спортивного директора. Что касается скепсиса, то он обусловлен тем, что исторически в России всегда предъявляются самые высокие требования к центрфорвардам. Кержаков, Смолов и Кокорин в разные периоды подвергались серьезной критике, иногда крайне незаслуженной. Эдер тоже не избежал этой участи. Публика считает, что центральнее нападающие — кудесники. Но ошибкой будет полагать, что игроки этого амплуа должны забивать в каждом матче. Эдер проявил себя очень хорошо, вызов в сборную его вдохновит и португалец покажет еще более качественный футбол.

— Обращали внимание на критику актера Баринова, назвавшего Эдера ватой?

— Эдер — очень качественный исполнитель. Напомню, что это чемпион Европы, футболистов с такими титулами в России мало и наш нападающий заслуживает уважения.

— Дорого ли обошлась аренда и есть ли право выкупа?

— Аренда бесплатная — мы взяли на себя зарплату. Право выкупа прописано, время решения наступит в марте.

— Планируете капитализировать перчатку Эдера — когда болельщики смогут купить ее в клубном магазине?

— Это зависит от него. Способ вот так праздновать голы замечательный: яркий и запоминающийся. Еще несколько голов и публика захочет присоединиться. А мы поможем, начнем торговать. Слоган уже готов: «Возьми белую перчатку и поддержи Эдера».

— Правда ли, что в августе клуб получил серьезное предложение из Турции по Фернандешу, но не продал его?

— Нет, это не так. И мы не рассматривали вариант его ухода в любом случае.

МЫ ДЕЛАЕМ ШОУ. ПРИЕЗЖАЙТЕ В ЧЕРКИЗОВО!

— «Локо» вылетел из Кубка. Не пойдет ли это даже в плюс, поскольку игроки получат более легкий график?

— Ребята сражались в Самаре, сравняли счет на 90-й минуте. Задачи плохо выступить, чтобы сберечь силы, точно не стояло. Скорее, соперник в этой конкретной игре оказался сильнее и вырвал победу. Мы разочарованы, но, тем не менее, продолжаем выступать в двух турнирах.

— Постоянно говорят о том, что вы и глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не очень поддерживаете Семина. А если и поддерживаете, то как-то без души. Как это делать с душой?

— Сейчас налажено эффективное взаимодействие всех служб. В данном контексте слово «поддержать» в принципе не слишком корректно. Потому мы эффективно работаем во имя одной цели и одной команды, «Локо» объединен задачей, у нас нет никаких разногласий. Просьбы, которые идут от тренерского штаба, исполняются. У нас, правда, очень хорошее общение внутри клуба, нет недосказанности. Это — наш «Локомотив».

— Может быть, вам стоит на публике приобнять Юрия Павловича?

— Мне кажется, эта история уже становится водевилем.

— Одной из задач, которую ставил акционер, было повышение посещаемости. Довольны ли вы результатом?

— Заполняемость трибун улучшается. С другой стороны, могли бы собирать и еще большую аудиторию.

— На какой показатель ориентируетесь?

— На полный стадион.

— Как этого достичь?

— Мы делаем хорошее предматчевое шоу. В Черкизово на каждой игре много активностей, у нас здорово — зовем всех! Перед началом встреч зрителям всегда есть чем заняться, постоянно развлекаем гостей. Планируем удивлять и радовать, не остановимся — вас ждет много сюрпризов.

ВОПРОС С ВИДЕОПОВТОРАМИ НУЖДАЕТСЯ В ПРОРАБОТКЕ

— Судейством в этом сезоне удовлетворены?

— Вопросы к арбитрам у нас иногда возникают, стараемся их задавать. Работа у них тяжелая, но случаются и вопиющие вещи, которые и нас затрагивают. Это грустно. Видимо, рефери нужно лучше готовиться, или необходимо просто больше судей. К слову, в матче с «Динамо» мне показалось, что в ворота соперника не назначили стопроцентный пенальти.

— Клуб планирует поднимать вопрос с введением видеоповторов?

— Это требует тщательной проработки. Нужны регламенты использования видео. То, что происходит в Европе, доказывает — часто видеоповтор не помогает, а, наоборот, запутывает ситуацию. Непонятно, как их применять — когда, сколько раз за матч, в каких эпизодах? Кто должен требовать просмотра — судья, тренеры? Самим фантазировать на эти темы неправильно, есть люди, которые занимаются правилами футбола — это их дело.