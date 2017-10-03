Как играли сборники? От 7,0 Алексею Миранчуку до 6,5 Кокорину

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ВРАТАРИ

АКИНФЕЕВ (ЦСКА) — 6,0*. В середине первого тайма матча с «Уфой» сначала отбил удар со штрафного, а затем ликвидировал опасную фланговую атаку — с интервалом в секунду не дал забить Стоцкому и Живоглядову. После перерыва работы у голкипера было меньше.

ГАБУЛОВ (Арсенал) — 5,5. «Краснодар» нечасто угрожал воротам Габулова, но он справился со всей работой. В частности, в середине первого тайма Владимир в красивом прыжке отбил удар Смолова.

ЛУНЕВ (Зенит) — 5,5. В Махачкале прервал сухую серию в матчах премьер-лиги на 615-й минуте. Впервые в сезоне пропустил дважды в одной игре, хотя ни в одном голе прямой вины голкипера нет.

ЗАЩИТНИКИ

КУТЕПОВ (Спартак) — 6,5. С чистого отбора защитника в центре поля началась вторая голевая атака «Спартака». Вышел победителем из 16 дуэлей — по данным InStat, это лучший показатель среди всех участников встречи с «Уралом».

ДЖИКИЯ (Спартак) — 6,5. Как и Кутепов, надежно сыграл в центре обороны, 12 раз подбирал мяч, неоднократно запускал атаки красно-белых первым пасом (85 процентов точности передач).

ЧЕРНОВ (Тосно) — 6,0. Держит стабильно высокий уровень игры на левом фланге. Во встрече с «Ахматом» чаще оказывался у чужой штрафной, чем у своей. В том числе активные действия Чернова принесли «Тосно» первую домашнюю победу в премьер-лиге.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС (ЦСКА) — 6,0. Традиционно был активен на правой бровке, несколько раз врывался в штрафную «Уфы», однажды мог забить, но не попал в створ из выгодного положения.

ВАСИН (ЦСКА) — 5,5. Обошелся без грубых ошибок, хотя пару раз упустил нападающих «Уфы» из виду.

НОЙШТЕДТЕР (Фенербахче, Турция) — 5,5. «Фенербахче» опустился на седьмое место в чемпионате Турции после поражения от «Акхисара» со счетом 0:1. Стамбульцы доигрывали матч вдевятером, поэтому Нойштедтеру в концовке пришлось работать за двоих — его партнер по центру обороны Шкртел получил красную карточку. В пропущенном голе прямой вины русско-немецкого футболиста нет.

РАУШ (Кельн, Германия) — 5,5. Аутсайдер бундеслиги потерпел шестое поражение в семи последних матчах — на этот раз «РБ Лейпциг». Немецкий россиянин отбегал все 90 минут на левом фланге обороны, однажды пробил в створ, сделал две передачи под удар партнерам и выиграл три из восьми единоборств.

ГРАНАТ (Рубин) — 5,0. Серьезных ошибок в матче с «Амкаром» не допускал до 83-й минуты, когда на пару с Сесаром Навасом проворонил Гола, автора единственного мяча. Почти не вступал в единоборства.

КУДРЯШОВ (Рубин) — 5,0. На протяжении 90 минут бегал по левому флангу, однако основная угроза воротам «Амкара» исходила с правой бровки и из центра. Сам Кудряшов однажды ударил в створ — неопасно.

СМОЛЬНИКОВ (Зенит) — б/о. В последних играх Роберто Манчини предпочитает видеть на правом фланге обороны Ивановича. Россиянин остался в запасе.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Ал. МИРАНЧУК (Локомотив) — 7,0. Забил четвертый мяч в сезоне и уже превзошел собственный рекорд по числу голов за чемпионат. Был лучшим в дерби с «Динамо» и поучаствовал в двух голах своей команды. Вначале после того, как динамовские защитники, казалось, уже отобрали мяч у упавшего Миранчука, его выкрал Эдер и поразил ворота. А во втором тайме Алексей уже отличился сам, воспользовавшись передачей брата.

ТАРАСОВ (Локомотив) — 6,5. Вычистил опорную зону и почти полностью выиграл борьбу у динамовских визави.

САМЕДОВ (Спартак) — 6,5. В первом тайме игры с «Уралом» потерял сознание на несколько секунд, но, несмотря на это, продолжил встречу и даже забил победный мяч в результате размашистой атаки красно-белых.

Ант. МИРАНЧУК (Локомотив) — 6,0. Участвовал в большом количестве атак железнодорожников, одна из которых завершилась братским голом — Антон ассистировал Алексею.

ЕРОХИН (Зенит) — 6,0. Был неаккуратен при исполнении передач. 72 процента точности — достаточно низкий показатель для центрального полузащитника.

КУЗЯЕВ (Зенит) — 6,0. Манчини дал отдохнуть моторному хавбеку, поэтому выпустил его на поле только во втором тайме вместо Краневиттера. Большую часть времени провел на левом фланге, но по воротам не бил.

ГОЛОВИН (ЦСКА) — 5,5. Постоянно перемещался, раскручивал атаки армейцев — как по флангам, так и по центру. Особенно запомнилась его ювелирная передача на Мариу Фернандеса на 86-й минуте, когда бразилец едва не попал в ворота. Роскошный пас полузащитника в штрафную привел к назначению пенальти — Чалову не дали обработать мяч.

ОЗДОЕВ (Рубин) — 5,5. Перехватил больше всех мячей среди участников матча между «Рубином» и «Амкаром» (5). Во втором тайме умным пасом на ход раскрутил одну из самых опасных атак казанцев, но Гекдениз по неясным причинам не попал в пустые ворота.

ДЗАГОЕВ (ЦСКА) — б/о. Получил травму и на поле против «Уфы» не выходил.

ЖИРКОВ (Зенит) — б/о. Осенью ветеран сборной сыграл только в двух матчах — вышел на замену во встрече с «Вардаром» и отбегал час в кубковом поединке с питерским «Динамо».

НАПАДАЮЩИЕ

ЗАБОЛОТНЫЙ (Тосно) — 6,5. Не забил, но отвлек на себя внимание защитников, когда Марков отправлял мяч в ворота «Ахмата». Обе желтые карточки Швец заработал после фолов на Заболотном.

КОКОРИН (Зенит) — 6,5. Не устает забивать, хотя в Махачкале Кокорина опекали плотно. Тем не менее лучший бомбардир чемпионата в 15-й раз отличился в этом сезоне, а в середине второго тайма едва не сотворил шедевр — Будаков отразил мяч после акробатического удара форварда.

СМОЛОВ (Краснодар) — 5,5. В Туле выглядел блекло. Вспыхнул только дважды — в первом тайме хитро пробил по воротам Габулова, но тот не дал забить форварду, а в концовке сыграл в «стенку» с Мамаевым, однако полузащитник промазал.

ПОЛОЗ (Зенит) — 5,0. Постоянно менялся флангами с Кокориным, пытаясь запутать защитников «Анжи». Сам был не очень продуктивен: лишь дважды пробил по воротам, оба раза мимо.

* Оценка «СЭ» в туре