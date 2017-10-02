Футболист ЦСКА Дзагоев пропустит около шести недель из-за травмы ахиллова сухожилия
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев, получивший травму ахиллова сухожилия, пропустит около шести недель. Об этом футболист сообщил на своем официальном сайте.
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Дзагоев получил травму в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед» (1:4). Встреча прошла в Москве 27 сентября. В воскресенье 27-летний Дзагоев не смог принять участия в матче 12-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0).
«У меня воспаление ахилла, придется пропустить около шести недель, — сказал Дзагоев. — Три года назад у меня уже была подобная проблема, как раз на чемпионате мира, тогда врачи сказали, что
«Перед матчем с “Манчестером” я четыре дня не тренировался, мы договорились, что дадим паузу, чтобы боль сошла, потому что после каждой тренировки ахилл болел все больше и больше, после игр тоже, — продолжил Дзагоев. — Не думаю, что
Ранее полузащитник был вызван в сборную России для подготовки к товарищеским матчам против команд Южной Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября в Москве и Казани соответственно. «У нас был недавно разговор со Станиславом Саламовичем [Черсесовым], и я сказал, что ахилл побаливает. Пообщались мы и сегодня в расположении сборной, ближайший сбор я пропущу, не дать паузу сейчас — значит, не тренироваться, а только играть и то не в полную силу. Конечно, я очень хочу в сборную, но ничего не поделаешь», — добавил Дзагоев.
Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В текущем сезоне полузащитник провел за команду 11 матчей чемпионата России и шесть игр Лиги чемпионов. В мае футболист пропустил несколько игр ЦСКА
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