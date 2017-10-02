Геннадий Орлов: У «Зенита» игра поставлена, у «Спартака» — нет
Известный телекомментатор — о ничьей «Зенита» в Махачкале и перспективах «Спартака».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Что произошло с «Зенитом»?
— Сказался перелет, усталость. Возможно, была и
— В чем?
— Итальянец на
— Какие ошибки лично вам бросились в глаза?
— Заметил одну интересную вещь. Когда Полуяхтов (кстати, очень добротный футболист) обыграл Мамману, аргентинец этого никак не ожидал. Но дело даже не в этом. Для Мевли это также стало сюрпризом, и он не побежал. Видимо, подумал: Мамману невозможно пройти, и промедлил. В общем, не подстраховал. Еще один эпизод. Ерохин не добежал за Данченко, да и Лунев не скомандовал вовремя своими игроками, не крикнул, промолчал.
— Все понадеялись друг на друга?
— Вот именно! Во втором голе Маркелов переиграл в воздухе того же Мамману и скинул на Кацаева. А Паредес поздно стартовал. Зенитовец опять же не ожидал такого развития событий. Почему? На этот вопрос может ответить сам Паредес. Где подстраховка?
— Что скажете об атаке лидера чемпионата?
— Полоз сам себя исключил из игры! Да, ему закрыли его фланг, но надо же
— А как вам Дзюба?
— Был активен, но надо отдать должное Фибелу. Защитник почти во всех моментах на «втором этаже» переиграл Дзюбу. Но нужно предъявлять претензии и полузащитникам.
— Зато Кокорин держит марку?
— Да. Это его уже 15-й гол. Хотя тоже далеко не лучший его матч. Не может один играть,
— Сейчас многие говорят, что только «Локомотив» может бросить вызов «Зениту». Согласны?
— Ребята, это болельщицкий подход.
— «Спартак», на ваш взгляд, оживает?
— Пока «Спартак» не поставит игру, не выйдет уровень прошлого сезона, делать выводы рано. Тренер должен, прежде всего, поставить игру, а очки придут.
— Уверенная победа над «Уралом», на ваш взгляд, не показателен?
— Игра все еще не поставлена. Случаются провалы сзади. Я сейчас не про матч с «Уралом», а в целом. В матче с «Анжи» у «Зенита» тоже возникли проблемы в первом тайме, но ведь после перерыва
В целом, сейчас игра поставлена только у «Зенита» и «Локомотива». «Спартаку» нужно еще прибавлять в этом компоненте, хотя одержана уверенная победа. Можно говорить и о доли везения в отношении
— Вы о чем?
— Какая доля везения была у «Спартака» в матче с «Ливерпулем»? Довольна высокая. Может быть, этот фарт вернется к команде и в чемпионате. Все может быть. А вдруг?
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter