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— Что произошло с «Зенитом»?

— Сказался перелет, усталость. Возможно, была и какая-то недооценка соперника. «Анжи» ведь аутсайдер, а первый тайм «Зенит» откровенно провел плохо… Все наложилось: плотный график, усталость, еще и поле и так далее. Но Манчини, наверное, прав.

— В чем?

— Итальянец на пресс-конференциях, вслух и не разбирает ошибок своих игроков, не разносит их, а делает это внутри коллектива. И это футболистам нравится. Хороший ход. Хотя эксперты имеют право пожурить питерцев. За один тур они пропустили почти столько же, сколько за предыдущие 11.

— Какие ошибки лично вам бросились в глаза?

— Заметил одну интересную вещь. Когда Полуяхтов (кстати, очень добротный футболист) обыграл Мамману, аргентинец этого никак не ожидал. Но дело даже не в этом. Для Мевли это также стало сюрпризом, и он не побежал. Видимо, подумал: Мамману невозможно пройти, и промедлил. В общем, не подстраховал. Еще один эпизод. Ерохин не добежал за Данченко, да и Лунев не скомандовал вовремя своими игроками, не крикнул, промолчал.

— Все понадеялись друг на друга?

— Вот именно! Во втором голе Маркелов переиграл в воздухе того же Мамману и скинул на Кацаева. А Паредес поздно стартовал. Зенитовец опять же не ожидал такого развития событий. Почему? На этот вопрос может ответить сам Паредес. Где подстраховка?

— Что скажете об атаке лидера чемпионата?

— Полоз сам себя исключил из игры! Да, ему закрыли его фланг, но надо же как-то перестраиваться! Ищи мяч, ищи ходы. Отходи назад, придумывай. Он сам себя выключил из игры и отстоял на поле. Ригони вместо него вышел и выглядел активнее.

— А как вам Дзюба?

— Был активен, но надо отдать должное Фибелу. Защитник почти во всех моментах на «втором этаже» переиграл Дзюбу. Но нужно предъявлять претензии и полузащитникам.

— Зато Кокорин держит марку?

— Да. Это его уже 15-й гол. Хотя тоже далеко не лучший его матч. Не может один играть,

— Сейчас многие говорят, что только «Локомотив» может бросить вызов «Зениту». Согласны?

— Ребята, это болельщицкий подход. Кто-то ранее уже говорил, что интрига в чемпионате убита. Ну это несерьезно! Вся борьба еще впереди. А «Локо», бесспорно, — молодец.

— «Спартак», на ваш взгляд, оживает?

— Пока «Спартак» не поставит игру, не выйдет уровень прошлого сезона, делать выводы рано. Тренер должен, прежде всего, поставить игру, а очки придут.

— Уверенная победа над «Уралом», на ваш взгляд, не показателен?

— Игра все еще не поставлена. Случаются провалы сзади. Я сейчас не про матч с «Уралом», а в целом. В матче с «Анжи» у «Зенита» тоже возникли проблемы в первом тайме, но ведь после перерыва сине-бело-голубые стали двигаться иначе, играть по-другому. Хотя пропущенные голы нужно подробно разобрать. Где взаимоподстраховка и компактность?

В целом, сейчас игра поставлена только у «Зенита» и «Локомотива». «Спартаку» нужно еще прибавлять в этом компоненте, хотя одержана уверенная победа. Можно говорить и о доли везения в отношении красно-белых.

— Вы о чем?

— Какая доля везения была у «Спартака» в матче с «Ливерпулем»? Довольна высокая. Может быть, этот фарт вернется к команде и в чемпионате. Все может быть. А вдруг?