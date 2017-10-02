Мариу Фернандес: Я никогда в жизни не перейду в «Спартак»

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По его словам, армейцы слишком многое сделали для него.

— Предложение от «Спартака»? Не было такого, — цитирует Фернандеса «Российская газета». — Вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в «Спартак».

ЦСКА столько для меня сделал, здесь все для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнерам по команде.

Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в «Спартак».