Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31197457/
2 октября 2017, 19:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Мариу Фернандес: Я никогда в жизни не перейду в «Спартак»

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес сообщил, что никогда в жизни не перешел бы в «Спартак».

Защитник ЦСКА <span class=error>Мариу</span> Фернандес сообщил что никогда в жизни не перешел бы в Спартак. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По его словам, армейцы слишком многое сделали для него.

— Предложение от «Спартака»? Не было такого, — цитирует Фернандеса «Российская газета». — Вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в «Спартак».

ЦСКА столько для меня сделал, здесь все для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнерам по команде.

Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в «Спартак».

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
01 октября

Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России

Самедов потерял сознание во время матча

Конор Макгрегор согласен приехать в Россию