Мариу Фернандес: Я никогда в жизни не перейду в «Спартак»
Защитник ЦСКА Мариу Фернандес сообщил, что никогда в жизни не перешел бы в «Спартак».
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Видимо, что-то случилось...
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По его словам, армейцы слишком многое сделали для него.
— Предложение от «Спартака»? Не было такого, — цитирует Фернандеса «Российская газета». — Вообще никаких шансов, что я
ЦСКА столько для меня сделал, здесь все для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнерам по команде.
Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в «Спартак».
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