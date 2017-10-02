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2 октября 2017, 16:03 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Болельщики ЦСКА признали Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в сентябре

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщается на сайте «красно-синих».

Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком команды по итогам сентября сообщается на сайте красно-синих. Увеличить
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Акинфеев в сентябре принял участие в пяти играх и дважды был признан игроком матча — с московским «Динамо» (0:0) в чемпионате России и с английским «Манчестер Юнайтед» (1:4) в Лиге чемпионов.

По итогам голосования на сайте ЦСКА голкипер армейцев получил 43% голосов. Второе место занял полузащитник Александр Головин (21%). Замкнул тройку лучших игроков команды в сентябре по мнению болельщиков нападающий Тимур Жамалетдинов (11%).

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МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев из-за травмы ахиллова сухожилия ближайшие четыре недели не сможет помочь армейцам и будет проходить лечение на базе команды, сообщил агентству «Р-Спорт» врач «красно-синих» Шагабутдин Керимов.
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