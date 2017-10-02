Болельщики ЦСКА признали Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в сентябре

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Акинфеев в сентябре принял участие в пяти играх и дважды был признан игроком матча — с московским «Динамо» (0:0) в чемпионате России и с английским «Манчестер Юнайтед» (1:4) в Лиге чемпионов.

По итогам голосования на сайте ЦСКА голкипер армейцев получил 43% голосов. Второе место занял полузащитник Александр Головин (21%). Замкнул тройку лучших игроков команды в сентябре по мнению болельщиков нападающий Тимур Жамалетдинов (11%).