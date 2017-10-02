Фурсенко: Все пять аргентинских футболистов «Зенита» заслуживают играть в сборной
МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Все пять аргентинских футболистов «Зенита» достойны того, чтобы приглашаться в сборную своей страны. Такое мнение ТАСС высказал президент
санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.
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Главный тренер сборной Аргентины вызвал на ближайшие игры команды трех футболистов «Зенита» — защитника Эмануэля Мамману и полузащитников Леандро Паредеса и Эмилиано Ригони. За
«Мы взяли очень сильных игроков, и все пять достойны играть в сборной. Но три, конечно, — очень хороший результат. Они молодые, и все еще впереди», — считает Фурсенко.
Сборной Аргентине предстоит провести две ключевые встречи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года — с командами Перу дома и Эквадора на выезде. Квалифицировались на чемпионат мира пока только бразильцы (37), на остальные три прямые путевки претендуют сборные Уругвая (27), Колумбии (26), Перу (24), Аргентины (24), Чили (23), Парагвая (21) и Эквадора (20).
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