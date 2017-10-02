Травмированный футболист Дзагоев ближайшие четыре недели не сможет помочь ЦСКА
МОСКВА, 2 окт —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев из-за травмы ахиллова сухожилия ближайшие четыре недели не сможет помочь армейцам и будет проходить лечение на базе команды, сообщил агентству «Р-Спорт» врач «красно-синих» Шагабутдин Керимов.
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Дзагоев получил повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоялся 27 сентября в Москве и закончился поражением «красно-синих» со счетом 1:4, после чего пропустил воскресный матч чемпионата России с «Уфой» (0:0). Ранее главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко сообщил, что восстановление Дзагоева может быть долгим.
«У Дзагоева травма ахиллова сухожилия, и ближайшие четыре недели он нам не сможет помогать. Будет проходить лечение на базе клуба», — сказал Керимов по телефону.
ЦСКА в 13-м туре РФПЛ сыграет на выезде с «Краснодаром» 14 октября.
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