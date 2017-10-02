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2 октября 2017, 14:01 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист «Динамо» Самба Соу получил разрыв мениска и может пропустить до 8 недель

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Врачи диагностировали полузащитнику московского «Динамо» Самба Соу разрыв внутреннего мениска, срок восстановления игрока может составить два месяца, сообщается на официальной странице футбольного клуба в микроблоге в Twitter.

Врачи диагностировали полузащитнику московского Динамо Самба <span class=error>Соу</span> разрыв внутреннего мениска срок восстановления игрока может составить два месяца сообщается на официальной странице футбольного клуба в <span class=error>микроблоге</span> в Twitter. Увеличить
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Соу получил повреждение в воскресном матче 12-го тура российской премьер-лиги с московским «Локомотивом» (0:3). Малийский хавбек покинул поле в первом тайме.

«Данные от главного врача Александра Ярдошвили: у Самба Соу разрыв внутреннего мениска. В среду операция в Риме. Обычно на восстановление (требуется) 6−8 недель», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Соу провел 10 матчей в чемпионате России.

1.10.2017 16:30 Зрители 12007 основной раунд: 12-й тур РЖД Арена
Локомотив М 3:0 Динамо М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Юрий Семин Юрий Калитвинцев
Голы
23′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
32′ Эдер 24
58′ Алексей Миранчук (Ант. Миранчук) 59
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Антон Миранчук 60
Эдер 24
62′ Игорь Денисов (к) 27
82′ Владислав Игнатьев 20
Борис Ротенберг 28
45′ Михаил Лысов 84
Виталий Денисов 29
84′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов
3 Себастьян Хольмен
44 Тони Шуньич
23 Антон Соснин
48 Евгений Луценко
6 Хали Тьям
11 Иван Темников 65′
88 Александр Ташаев
21 Фатош Бечирай 74′
90 Николай Обольский
27 Самба Соу 15′
10 Александр Зотов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 2
14 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 3
4 Угловые 3
7 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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