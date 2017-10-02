Футболист «Динамо» Самба Соу получил разрыв мениска и может пропустить до 8 недель
МОСКВА, 2 окт —
Р-Спорт. Врачи диагностировали полузащитнику московского «Динамо» Самба Соу разрыв внутреннего мениска, срок восстановления игрока может составить два месяца, сообщается на официальной странице футбольного клуба в микроблоге в Twitter.
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Соу получил повреждение в воскресном матче 12-го тура российской
«Данные от главного врача Александра Ярдошвили: у Самба Соу разрыв внутреннего мениска. В среду операция в Риме. Обычно на восстановление (требуется) 6−8 недель», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне Соу провел 10 матчей в чемпионате России.
|1.10.2017 16:30
|Зрители 12007
|основной раунд: 12-й тур
|РЖД Арена
|Локомотив М
|3:0
|Динамо М
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Юрий Семин
|Юрий Калитвинцев
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|2
|14
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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