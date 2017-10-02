Футболист «Динамо» Самба Соу получил разрыв мениска и может пропустить до 8 недель

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Соу получил повреждение в воскресном матче 12-го тура российской премьер-лиги с московским «Локомотивом» (0:3). Малийский хавбек покинул поле в первом тайме.

«Данные от главного врача Александра Ярдошвили: у Самба Соу разрыв внутреннего мениска. В среду операция в Риме. Обычно на восстановление (требуется) 6−8 недель», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Соу провел 10 матчей в чемпионате России.