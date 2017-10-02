Фурсенко: на таком газоне, как на "Анжи-Арене", в современный футбол играть невозможно

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сине-бело-голубые в воскресенье в матче 12-го тура чемпионата страны сыграли на выезде вничью с «Анжи» (2:2).

«Один из ключевых моментов [такого результата] — это состояние поле. Команда у нас техничная, а мяч просто останавливался на таком газоне. Построен прекрасный стадион, а качество “поляны” из прошлого века. На таком газоне в современный футбол играть невозможно», — считает Фурсенко.

«Не такие большие деньги тратятся, чтобы перестелить газон и следить за его состоянием. Функция РФПЛ [Российской футбольной премьер-лиги] следить за стадионами, на которых проводится чемпионат. Для того, чтобы футбол был более зрелищным, все стадионы надо привести в порядок», — добавил собеседник ТАСС.

«Команду надо улучшать, но пауза на сборные — данность»

По мнению Фурсенко, причиной ничьей также стала эмоциональная усталость: «Две встречи подряд (сине-бело- голубые обыграли “Краснодар” в чемпионате и “Реал Сосьедад” в Лиге Европы — прим. ТАСС) мы сыграли на очень высоком уровне. Тем более, играть через два на третий крайне тяжело. Надо отдать должное игрокам “Анжи” — они играли здорово и самоотверженно. Думаю, нам не хватило не столько физических, сколько эмоциональных сил».

Собеседник ТАСС не считает, что пауза на игры сборной скажется на игре «Зенита»: «Пауза для сборной — это данность, надо учитывать, что сборной надо дать время на подготовку, сегодня приоритет номер один — это достойно выступить на чемпионате мира 2018 года. Конечно, тренировочный процесс в “Зените” прерывается, а ведь с каждой тренировкой команда прибавляет. Не забывайте, что состав сформировался в окончательном варианте только в начале сентября. Команда, по-моему, показала очень хороший результат — ни одного поражения в чемпионате и групповой стадии Лиги Европы при очень приличном качестве игры».

«Матчи с основными соперниками еще впереди, и нам надо улучшать качество игры. Наверстаем после перерыва», — добавил он.