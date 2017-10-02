Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31193324/
2 октября 2017, 14:03 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Фурсенко: На таком газоне, как на «Анжи-Арене», в современный футбол играть невозможно

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Состояние газона на «Анжи-Арене» непригодно для зрелищной игры в футбол. Такое мнение ТАСС высказал президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко.

Фурсенко: На таком газоне как на Анжи-Арене в современный футбол играть невозможно - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сине-бело-голубые в воскресенье в матче 12-го тура чемпионата страны сыграли на выезде вничью с «Анжи» (2:2).

«Один из ключевых моментов [такого результата] — это состояние поле. Команда у нас техничная, а мяч просто останавливался на таком газоне. Построен прекрасный стадион, а качество “поляны” из прошлого века. На таком газоне в современный футбол играть невозможно», — считает Фурсенко.

«Не такие большие деньги тратятся, чтобы перестелить газон и следить за его состоянием. Функция РФПЛ [Российской футбольной премьер-лиги] следить за стадионами, на которых проводится чемпионат. Для того, чтобы футбол был более зрелищным, все стадионы надо привести в порядок», — добавил собеседник ТАСС.

«Команду надо улучшать, но пауза на сборные — данность»

По мнению Фурсенко, причиной ничьей также стала эмоциональная усталость: «Две встречи подряд (сине-бело- голубые обыграли “Краснодар” в чемпионате и “Реал Сосьедад” в Лиге Европы — прим. ТАСС) мы сыграли на очень высоком уровне. Тем более, играть через два на третий крайне тяжело. Надо отдать должное игрокам “Анжи” — они играли здорово и самоотверженно. Думаю, нам не хватило не столько физических, сколько эмоциональных сил».

Собеседник ТАСС не считает, что пауза на игры сборной скажется на игре «Зенита»: «Пауза для сборной — это данность, надо учитывать, что сборной надо дать время на подготовку, сегодня приоритет номер один — это достойно выступить на чемпионате мира 2018 года. Конечно, тренировочный процесс в “Зените” прерывается, а ведь с каждой тренировкой команда прибавляет. Не забывайте, что состав сформировался в окончательном варианте только в начале сентября. Команда, по-моему, показала очень хороший результат — ни одного поражения в чемпионате и групповой стадии Лиги Европы при очень приличном качестве игры».

«Матчи с основными соперниками еще впереди, и нам надо улучшать качество игры. Наверстаем после перерыва», — добавил он.

После 12 туров чемпионата «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками (8 побед и 4 ничьи). Сине-бело-голубые лидируют в группе Лиги Европы, обыграв в первых двух матчах македонский «Вардар» (5:0) и испанский «Реал Сосьедад» (3:1). Следующую игру команда проведет 15 октября — сине-бело-голубые примут тульский «Арсенал».

1.10.2017 19:00 Зрители 5150 основной раунд: 12-й тур Анжи Арена
Анжи 2:2 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Роберто Манчини
Голы
20′ Олег Данченко (В. Полуяхтов) 94
59′ Адлан Кацаев (И. Маркелов) 7
9 Александр Кокорин (Л. Паредес) 57′
5 Леандро Паредес 85′
Составы
Александр Будаков 98
Сергей Брызгалов 92
Владимир Полуяхтов 3
13′ Тома Фибель 45
23′ Иван Маркелов 88
Павел Яковлев (к) 91
Гурам Тетрашвили 2
Михаил Бакаев 78
45′ Мирал Самарджич 52
Адлан Кацаев 7
81′ 84′ Олег Данченко 94
Арсен Хубулов 8
73′ Александр Прудников 49
Джамал Дибиргаджиев 96
99 Андрей Лунев
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
5 Леандро Паредес 90+4′
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
23 Миха Мевля 80′
11 Себастьян Дриусси
8 Матиас Краневиттер 52′ 37′
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз 62′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 90+3′
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 7
6 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 5
9 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

ФИФА: степень готовности стадиона ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону не вызывает опасений

Фурсенко: на таком газоне, как на "Анжи-Арене", в современный футбол играть невозможно

Венгр Кашшаи рассудит товарищеский матч между сборными России и Южной Кореи

Матч КХЛ между "Куньлунем" и "Ладой" не будет перенесен и состоится в Шанхае 4 октября