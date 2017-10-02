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2 октября 2017, 12:28 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Вернблум пропустит около 10 дней из-за рваной раны

Как стало известно «СЭ», полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум пропустит порядка десяти дней из-за глубокой рваной раны.

Как стало известно СЭ полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум пропустит порядка десяти дней из-за глубокой рваной раны. Увеличить
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© РИА "Новости"

Шведский хавбек получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0), который состоялся 1 октября.

В середине второго тайма Вернблум покинул поле на носилках из-за того, что игрок соперника шипом рассек ногу полузащитника. По окончании игры шведа на скорой увезли в больницу, где ему наложили швы. Также во встрече получили повреждения Александр Головин и Василий Березуцкий, перед игрой стало известно о травме Алана Дзагоева.

1.10.2017 14:00 Зрители 10127 основной раунд: 12-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 0:0 Уфа
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Сергей Семак
Нереализованные пенальти
89′ Б. Натхо 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Виктор Васин 5
Александр Головин 17
Константин Кучаев 89
Виктор Винисиус Витинью 11
Бибрас Натхо 66
45′ Василий Березуцкий 24
Сергей Игнашевич 4
70′ Тимур Жамалетдинов 75
Федор Чалов 63
76′ Понтус Вернблум 3
Георгий Миланов 8
31 Александр Беленов
17 Дмитрий Живоглядов
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
20 Денис Тумасян
55 Джемал Табидзе
19 Иван Пауревич
39 Дмитрий Стоцкий
9 Ондржей Ванек 85′
8 Кэтэлин Карп
7 Дмитрий Сысуев 67′
98 Иван Обляков
44 Силвестр Игбун 80′
21 Кехинде Фатаи
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 3
9 Угловые 4
17 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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