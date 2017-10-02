Вернблум пропустит около 10 дней из-за рваной раны
Как стало известно «СЭ», полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум пропустит порядка десяти дней
из-за глубокой рваной раны.
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Шведский хавбек получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0), который состоялся 1 октября.
В середине второго тайма Вернблум покинул поле на носилках
Главные тренеры
|Виктор Гончаренко
|Сергей Семак
Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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