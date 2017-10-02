Вернблум пропустит около 10 дней из-за рваной раны

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Шведский хавбек получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0), который состоялся 1 октября.