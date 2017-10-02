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2 октября 2017, 12:33 | Футбол: Премьер-лига | Газета.Ру

«Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу

Все топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами: «Зенит» с трудом добился ничьей в матче с «Анжи», московский ЦСКА не сумел на своем поле одолеть «Уфу», а «Краснодар», «Ростов», «Рубин» и «Ахмат» и вовсе проиграли. «Газета.Ru» представляет обзор самых важных моментов 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Нападающий Зенита Эмилиано Ригони Увеличить
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Зона вылета отобрала очки у всех фаворитов. Кроме «Локомотива»

12-й тур Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) обернулся настоящей трагедией для фаворитов. Санкт-петербургский «Зенит» дважды отыгрывался в гостях у махачкалинского «Анжи», который занимает последнее место в турнирной таблице (2:2), московский ЦСКА на своем поле не сумел дожать «Уфу», которая держится в одной строчке над зоной вылета (0:0), грозненский «Ахмат» уступил «Тосно» из зоны стыковых матчей (0:1), «Ростов» — «СКА-Хабаровску» (0:1), который тоже числится в кандидатах на выбывание, а «Краснодар» — тульскому «Арсеналу» (0:1). В общем, катастрофа: почти все обитатели «зоны риска» отобрали очки у лидеров чемпионской гонки.

Избежать этой печальной участи смог только московский «Локомотив»: «железнодорожники» разгромили со счетом 3:0 своего соперника по столичному дерби — «Динамо».

Это поражение отбросило бело-голубых на предпоследнюю строчку таблицы РФПЛ, а фанаты публично отказались поддерживать своих любимцев, что по-настоящему пугает.

Эти болельщики были с командой, даже когда она вылетела в ФНЛ. Они также ездили на все матчи с воронежским «Факелом» и саратовским «Соколом», как раньше — на встречи со «Спартаком» и ЦСКА. Широко известно, как футболисты «Динамо» после каждой игры в полном составе подходят к трибуне радикальных фанатов и вместе с ними ритмично хлопают в такт одной из кричалок. Однако после проигранного дерби с «Локомотивом» эту традицию пришлось прервать.

«Во время второго тайма проигранного «Локомотиву» матча большая часть фанатов организованно покинула трибуну. Люди, ответственные за поддержку, приняли решение уйти с сектора, так как больше нет сил смотреть на безволие и отсутствие результата, — гласит заявление фанатов «Динамо», которое приводит Fcdin. — При этом мы выйдем на команду с инициативой разговора о сложившейся ситуации, которая вызывает большие опасения и категорически не соответствует словам и обещаниям как руководителей, так и самой команды перед сезоном. Если до ближайшего домашнего матча наша инициатива будет отклонена или проигнорирована, то мы откажемся от поддержки до того момента, пока команда и руководители не выйдут с нами на диалог.

Бело-голубым нужно срочно предпринимать какие-то действия. Ситуацию еще больше осложняет то, что на 15-й минуте встречи с «Локо» травму получил опорный полузащитник Самба Соу, который был чуть ли не единственным светлым пятном в игре «Динамо» после того, как Кирилл Панченко порвал крестообразную связку. Следует признать, что в таких условиях подопечные Юрия Калитвинцева сейчас гораздо ближе к ФНЛ, чем к восстановлению отношений с фанатами.

«Зенит»: а чемпион-то не настоящий. Пока

«Зенит», которого уже давно записали в чемпионы сезона-2017/18, впервые за долгое время дал в себе усомниться. После двух уверенных побед — над «Краснодаром» (2:0) в РФПЛ и испанским «Реал Сосьедадом» (3:1) в Лиге Европы мало кто ожидал осечки от сине-бело-голубых, однако «Анжи» доказал, что они живые люди, и с ними вполне можно бороться.

Едва не одержав победу над «Спартаком» (2:2) на «Открытие Арене», махачкалинцы осознали, что закрываться в обороне не их конек и лучше делать ставку на отчаянную атаку. В следующем же матче подопечные Вадима Скрипченко сработали по этой схеме, и вот результат: они вышли вперед уже на 20-й минуте. Александр «наше все» Кокорин восстановил статус-кво только по ходу второго тайма, но спустя всего две минуты «Анжи» снова забил, вызвав у зрителей радостное удивление. Многие упустили тот момент, когда у этой команды, недавно проигрывавшей «Рубину» 0:6, появился характер.

В итоге Леандро Паредесу пришлось спасать «Зенит» в самой концовке матча — счет стал 2:2 лишь на 85-й минуте. Уже второй маститый клуб с трудом унес ноги от «Анжи».

Эта встреча должна стать чем-то вроде нравоучения для остальных команд Премьер-лиги — не стоит заранее складывать оружие, даже если ты играешь против «Зенита», который еще ни разу не проиграл в этом сезоне РФПЛ. Все серии когда-нибудь прерываются. В матче с «Анжи», например, закончилась «сухая» серия Андрея Лунева, который не пропускал в чемпионате шесть матчей подряд 612 минут.

Так что в этом году еще может быть интрига, тем более что «Локомотив» теперь отстает от «Зенита» всего на два очка.

«Спартак» догоняет ЦСКА. Все так плохо?

«Уфа» была на грани того, чтобы уступить на своем поле ЦСКА и официально присоединиться к обитателям дна турнирной таблицы, но Бибрас Натхо на 89-й минуте не реализовал пенальти, пробив как-то слабо и не очень уверенно.

«Как-то слабо и не очень уверенно» — так можно сказать про всю игру армейцев в этом матче.

Судя по всему, красно-синие все еще переживают после разноса от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в матче Лиги чемпионов — по крайней мере, мыслями они точно были не на газоне «ВЭБ Арены». Первые 60 минут игры можно вообще вычеркнуть из актива ЦСКА, потому что актива там почти и не было. По полю носился один Витиньо, а как известно — один в поле не воин, особенно если против него играет оборона «Уфы».

Однако самой печальной новостью для армейцев стала даже не упущенная победа, а травма опорника Понтуса Вернблума, который в жестком стыке с Иваном Обляковым сильно поранил ногу — его увезли на скорой в больницу накладывать швы.

Также в этой встрече пострадал полузащитник Александр Головин, повредивший связки правого голеностопного сустава. Если прибавить к этому подозрительную замену Василия Березуцкого в перерыве матча (защитник получил травму икроножной мышцы левой голени) и травму Алана Дзагоева в предыдущей встрече с «МЮ», то за состав ЦСКА становится очень страшно, как и за его перспективы в чемпионате России и в группе ЛЧ. На данный момент подопечные Виктора Гончаренко (который, к слову, уже в открытую бичует свою команду на пресс-конференциях) занимают четвертое место в турнирной таблице РФПЛ — а в спину уже дышит московский «Спартак».

Красно-белые в этом туре на удивление уверенно переиграли екатеринбургский «Урал» (2:0) и теперь всего на четыре очка отстают от армейцев, занимая пятое место в табели о рангах, хотя еще недавно между ними была целая пропасть. ЦСКА стоит задуматься над тем, какой гандикап он уже подарил «гладиаторам». К тому же, если взять последние четыре матча во всех турнирах, то армейцы не одержал ни одной победы, проиграв курскому «Авангарду» в Кубке России (0:1), «МЮ» — в Лиге чемпионов, и дважды сыграв вничью в чемпионате России — с «Динамо» (0:0) и «Уфой» (0:0).

«Краснодар» и «Ростов» погружаются в пучину

«Краснодар» под руководством Игоря Шалимова продолжает изрядно лихорадить. После того как команда вылетела из Лиги Европы от «Црвены Звезды», не добравшись до группового этапа, и покинула Кубок России в 1/16 финала, проиграв «Томи», вся надежда осталась только на успешное выступление в чемпионате страны, и до поры до времени черно-зеленые эту надежду оправдывали.

Однако два поражения подряд в последних турах снова зашатали кресло под Шалимовым.

И если проигрыш «Зениту» (0:2), несмотря на полное безволие в первом тайме, еще можно как-то оправдать грозностью оппонента, то поражение тульскому «Арсеналу» с 11-го места турнирной таблицы — это уже первые симптомы того, что и на внутренней арене «быков» могут ожидать серьезные трудности.

Пока что никакой катастрофы не происходит: «быки» с 21 баллом остаются на третьем месте в таблице, хотя могли быть и на четвертом, если бы ЦСКА не занялся благотворительностью в матче с «Уфой». Однако перед глазами встает пример «Ростова», который долгое время держался в тройке, а затем проиграл три раза подряд и теперь занимает лишь седьмую строчку, пропустив вперед «Ахмат» и «Спартак». В этом туре желто-синие, кстати, тоже проиграли — дальневосточному «СКА-Хабаровску» с 14 места таблицы (0:1).

«Краснодар» и «Ростов» претендуют на статус топовых клубов РФПЛ и скатываться в уютную компанию стабильных середняков им никак нельзя. Но если команды продолжат в том же духе, то к этому непременно придут.
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