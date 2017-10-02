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Зона вылета отобрала очки у всех фаворитов. Кроме «Локомотива»

12-й тур Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) обернулся настоящей трагедией для фаворитов. Санкт-петербургский «Зенит» дважды отыгрывался в гостях у махачкалинского «Анжи», который занимает последнее место в турнирной таблице (2:2), московский ЦСКА на своем поле не сумел дожать «Уфу», которая держится в одной строчке над зоной вылета (0:0), грозненский «Ахмат» уступил «Тосно» из зоны стыковых матчей (0:1), «Ростов» — «СКА-Хабаровску» (0:1), который тоже числится в кандидатах на выбывание, а «Краснодар» — тульскому «Арсеналу» (0:1). В общем, катастрофа: почти все обитатели «зоны риска» отобрали очки у лидеров чемпионской гонки.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 12, 1.10.2017, 16:30 3:0 Локомотив М Динамо М

Избежать этой печальной участи смог только московский «Локомотив»: «железнодорожники» разгромили со счетом 3:0 своего соперника по столичному дерби — «Динамо».

Это поражение отбросило бело-голубых на предпоследнюю строчку таблицы РФПЛ, а фанаты публично отказались поддерживать своих любимцев, что по-настоящему пугает.

Эти болельщики были с командой, даже когда она вылетела в ФНЛ. Они также ездили на все матчи с воронежским «Факелом» и саратовским «Соколом», как раньше — на встречи со «Спартаком» и ЦСКА. Широко известно, как футболисты «Динамо» после каждой игры в полном составе подходят к трибуне радикальных фанатов и вместе с ними ритмично хлопают в такт одной из кричалок. Однако после проигранного дерби с «Локомотивом» эту традицию пришлось прервать.

«Во время второго тайма проигранного «Локомотиву» матча большая часть фанатов организованно покинула трибуну. Люди, ответственные за поддержку, приняли решение уйти с сектора, так как больше нет сил смотреть на безволие и отсутствие результата, — гласит заявление фанатов «Динамо», которое приводит Fcdin. — При этом мы выйдем на команду с инициативой разговора о сложившейся ситуации, которая вызывает большие опасения и категорически не соответствует словам и обещаниям как руководителей, так и самой команды перед сезоном. Если до ближайшего домашнего матча наша инициатива будет отклонена или проигнорирована, то мы откажемся от поддержки до того момента, пока команда и руководители не выйдут с нами на диалог.

Бело-голубым нужно срочно предпринимать какие-то действия. Ситуацию еще больше осложняет то, что на 15-й минуте встречи с «Локо» травму получил опорный полузащитник Самба Соу, который был чуть ли не единственным светлым пятном в игре «Динамо» после того, как Кирилл Панченко порвал крестообразную связку. Следует признать, что в таких условиях подопечные Юрия Калитвинцева сейчас гораздо ближе к ФНЛ, чем к восстановлению отношений с фанатами.

«Зенит»: а чемпион-то не настоящий. Пока

«Зенит», которого уже давно записали в чемпионы сезона-2017/18, впервые за долгое время дал в себе усомниться. После двух уверенных побед — над «Краснодаром» (2:0) в РФПЛ и испанским «Реал Сосьедадом» (3:1) в Лиге Европы мало кто ожидал осечки от сине-бело-голубых, однако «Анжи» доказал, что они живые люди, и с ними вполне можно бороться.

Едва не одержав победу над «Спартаком» (2:2) на «Открытие Арене», махачкалинцы осознали, что закрываться в обороне не их конек и лучше делать ставку на отчаянную атаку. В следующем же матче подопечные Вадима Скрипченко сработали по этой схеме, и вот результат: они вышли вперед уже на 20-й минуте. Александр «наше все» Кокорин восстановил статус-кво только по ходу второго тайма, но спустя всего две минуты «Анжи» снова забил, вызвав у зрителей радостное удивление. Многие упустили тот момент, когда у этой команды, недавно проигрывавшей «Рубину» 0:6, появился характер.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 12, 1.10.2017, 19:00 2:2 Анжи Зенит

В итоге Леандро Паредесу пришлось спасать «Зенит» в самой концовке матча — счет стал 2:2 лишь на 85-й минуте. Уже второй маститый клуб с трудом унес ноги от «Анжи».

Эта встреча должна стать чем-то вроде нравоучения для остальных команд Премьер-лиги — не стоит заранее складывать оружие, даже если ты играешь против «Зенита», который еще ни разу не проиграл в этом сезоне РФПЛ. Все серии когда-нибудь прерываются. В матче с «Анжи», например, закончилась «сухая» серия Андрея Лунева, который не пропускал в чемпионате шесть матчей подряд 612 минут.

Так что в этом году еще может быть интрига, тем более что «Локомотив» теперь отстает от «Зенита» всего на два очка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Все самые яркие моменты матча <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#АнжиЗенит</a> — в полном обзоре встречи от «Зенит-ТВ» ? <a href="https://t.co/gdMNqPn3O8">pic.twitter.com/gdMNqPn3O8</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/914568002149998592?ref_src=twsrc%5Etfw">October 1, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Спартак» догоняет ЦСКА. Все так плохо?

«Уфа» была на грани того, чтобы уступить на своем поле ЦСКА и официально присоединиться к обитателям дна турнирной таблицы, но Бибрас Натхо на 89-й минуте не реализовал пенальти, пробив как-то слабо и не очень уверенно.

«Как-то слабо и не очень уверенно» — так можно сказать про всю игру армейцев в этом матче.

Судя по всему, красно-синие все еще переживают после разноса от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в матче Лиги чемпионов — по крайней мере, мыслями они точно были не на газоне «ВЭБ Арены». Первые 60 минут игры можно вообще вычеркнуть из актива ЦСКА, потому что актива там почти и не было. По полю носился один Витиньо, а как известно — один в поле не воин, особенно если против него играет оборона «Уфы».

Однако самой печальной новостью для армейцев стала даже не упущенная победа, а травма опорника Понтуса Вернблума, который в жестком стыке с Иваном Обляковым сильно поранил ногу — его увезли на скорой в больницу накладывать швы.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 12, 1.10.2017, 14:00 0:0 ЦСКА Уфа

Также в этой встрече пострадал полузащитник Александр Головин, повредивший связки правого голеностопного сустава. Если прибавить к этому подозрительную замену Василия Березуцкого в перерыве матча (защитник получил травму икроножной мышцы левой голени) и травму Алана Дзагоева в предыдущей встрече с «МЮ», то за состав ЦСКА становится очень страшно, как и за его перспективы в чемпионате России и в группе ЛЧ. На данный момент подопечные Виктора Гончаренко (который, к слову, уже в открытую бичует свою команду на пресс-конференциях) занимают четвертое место в турнирной таблице РФПЛ — а в спину уже дышит московский «Спартак».

Красно-белые в этом туре на удивление уверенно переиграли екатеринбургский «Урал» (2:0) и теперь всего на четыре очка отстают от армейцев, занимая пятое место в табели о рангах, хотя еще недавно между ними была целая пропасть. ЦСКА стоит задуматься над тем, какой гандикап он уже подарил «гладиаторам». К тому же, если взять последние четыре матча во всех турнирах, то армейцы не одержал ни одной победы, проиграв курскому «Авангарду» в Кубке России (0:1), «МЮ» — в Лиге чемпионов, и дважды сыграв вничью в чемпионате России — с «Динамо» (0:0) и «Уфой» (0:0).

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«Краснодар» и «Ростов» погружаются в пучину

«Краснодар» под руководством Игоря Шалимова продолжает изрядно лихорадить. После того как команда вылетела из Лиги Европы от «Црвены Звезды», не добравшись до группового этапа, и покинула Кубок России в 1/16 финала, проиграв «Томи», вся надежда осталась только на успешное выступление в чемпионате страны, и до поры до времени черно-зеленые эту надежду оправдывали.

Однако два поражения подряд в последних турах снова зашатали кресло под Шалимовым.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 12, 29.09.2017, 19:30 1:0 Арсенал Т Краснодар

И если проигрыш «Зениту» (0:2), несмотря на полное безволие в первом тайме, еще можно как-то оправдать грозностью оппонента, то поражение тульскому «Арсеналу» с 11-го места турнирной таблицы — это уже первые симптомы того, что и на внутренней арене «быков» могут ожидать серьезные трудности.

Пока что никакой катастрофы не происходит: «быки» с 21 баллом остаются на третьем месте в таблице, хотя могли быть и на четвертом, если бы ЦСКА не занялся благотворительностью в матче с «Уфой». Однако перед глазами встает пример «Ростова», который долгое время держался в тройке, а затем проиграл три раза подряд и теперь занимает лишь седьмую строчку, пропустив вперед «Ахмат» и «Спартак». В этом туре желто-синие, кстати, тоже проиграли — дальневосточному «СКА-Хабаровску» с 14 места таблицы (0:1).

«Краснодар» и «Ростов» претендуют на статус топовых клубов РФПЛ и скатываться в уютную компанию стабильных середняков им никак нельзя. Но если команды продолжат в том же духе, то к этому непременно придут.