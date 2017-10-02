«Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу
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топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами: «Зенит» с трудом добился ничьей в матче с «Анжи», московский ЦСКА не сумел на своем поле одолеть «Уфу», а «Краснодар», «Ростов», «Рубин» и «Ахмат» и вовсе проиграли. «Газета.Ru» представляет обзор самых важных моментов 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги.
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Зона вылета отобрала очки у всех фаворитов. Кроме «Локомотива»
12-й тур Российской футбольной
Избежать этой печальной участи смог только московский «Локомотив»: «железнодорожники» разгромили со счетом 3:0 своего соперника по столичному дерби — «Динамо».
Это поражение отбросило
Эти болельщики были с командой, даже когда она вылетела в ФНЛ. Они также ездили на все матчи с воронежским «Факелом» и саратовским «Соколом», как раньше — на встречи со «Спартаком» и ЦСКА. Широко известно, как футболисты «Динамо» после каждой игры в полном составе подходят к трибуне радикальных фанатов и вместе с ними ритмично хлопают в такт одной из кричалок. Однако после проигранного дерби с «Локомотивом» эту традицию пришлось прервать.
«Во время второго тайма проигранного «Локомотиву» матча большая часть фанатов организованно покинула трибуну. Люди, ответственные за поддержку, приняли решение уйти с сектора, так как больше нет сил смотреть на безволие и отсутствие результата, — гласит заявление фанатов «Динамо», которое приводит Fcdin. — При этом мы выйдем на команду с инициативой разговора о сложившейся ситуации, которая вызывает большие опасения и категорически не соответствует словам и обещаниям как руководителей, так и самой команды перед сезоном. Если до ближайшего домашнего матча наша инициатива будет отклонена или проигнорирована, то мы откажемся от поддержки до того момента, пока команда и руководители не выйдут с нами на диалог.
«Зенит»: а
«Зенит», которого уже давно записали в чемпионы сезона-2017/18, впервые за долгое время дал в себе усомниться. После двух уверенных побед — над «Краснодаром» (2:0) в РФПЛ и испанским «Реал Сосьедадом» (3:1) в Лиге Европы мало кто ожидал осечки от
Едва не одержав победу над «Спартаком» (2:2) на «Открытие Арене», махачкалинцы осознали, что закрываться в обороне не их конек и лучше делать ставку на отчаянную атаку. В следующем же матче подопечные Вадима Скрипченко сработали по этой схеме, и вот результат: они вышли вперед уже на 20-й минуте. Александр «наше все» Кокорин восстановил
В итоге Леандро Паредесу пришлось спасать «Зенит» в самой концовке матча — счет стал 2:2 лишь на 85-й минуте. Уже второй маститый клуб с трудом унес ноги от «Анжи».
Эта встреча должна стать
Так что в этом году еще может быть интрига, тем более что «Локомотив» теперь отстает от «Зенита» всего на два очка.
«Спартак» догоняет ЦСКА. Все так плохо?
«Уфа» была на грани того, чтобы уступить на своем поле ЦСКА и официально присоединиться к обитателям дна турнирной таблицы, но Бибрас Натхо на 89-й минуте не реализовал пенальти, пробив
«Как-то слабо и не очень уверенно» — так можно сказать про всю игру армейцев в этом матче.
Судя по всему,
Однако самой печальной новостью для армейцев стала даже не упущенная победа, а травма опорника Понтуса Вернблума, который в жестком стыке с Иваном Обляковым сильно поранил ногу — его увезли на скорой в больницу накладывать швы.
Также в этой встрече пострадал полузащитник Александр Головин, повредивший связки правого голеностопного сустава. Если прибавить к этому подозрительную замену Василия Березуцкого в перерыве матча (защитник получил травму икроножной мышцы левой голени) и травму Алана Дзагоева в предыдущей встрече с «МЮ», то за состав ЦСКА становится очень страшно, как и за его перспективы в чемпионате России и в группе ЛЧ. На данный момент подопечные Виктора Гончаренко (который, к слову, уже в открытую бичует свою команду на пресс-конференциях) занимают четвертое место в турнирной таблице РФПЛ — а в спину уже дышит московский «Спартак».
«Краснодар» и «Ростов» погружаются в пучину
«Краснодар» под руководством Игоря Шалимова продолжает изрядно лихорадить. После того как команда вылетела из Лиги Европы от «Црвены Звезды», не добравшись до группового этапа, и покинула Кубок России в 1/16 финала, проиграв «Томи», вся надежда осталась только на успешное выступление в чемпионате страны, и до поры до времени
Однако два поражения подряд в последних турах снова зашатали кресло под Шалимовым.
И если проигрыш «Зениту» (0:2), несмотря на полное безволие в первом тайме, еще можно
Пока что никакой катастрофы не происходит: «быки» с 21 баллом остаются на третьем месте в таблице, хотя могли быть и на четвертом, если бы ЦСКА не занялся благотворительностью в матче с «Уфой». Однако перед глазами встает пример «Ростова», который долгое время держался в тройке, а затем проиграл три раза подряд и теперь занимает лишь седьмую строчку, пропустив вперед «Ахмат» и «Спартак». В этом туре
«Краснодар» и «Ростов» претендуют на статус топовых клубов РФПЛ и скатываться в уютную компанию стабильных середняков им никак нельзя. Но если команды продолжат в том же духе, то к этому непременно придут.
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