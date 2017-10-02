ФК «Ростов» потерпел третье поражение подряд

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Первый мяч в ворота ростовчан отправил Маркович на 17 минуте. Устинов на 45 минуте матча отправил мяч в ворота хозяев и сравнял счет. Во втором тайме «Ростов» усилил атаку, но вскрыть оборону хозяев поля не удалось. А на 69 минуте Дедечко пробил в угол ворот Песьякова, и «СКА-Хабаровск» снова вышел вперед. Изменить счет ростовчанам до конца игры не удалось.