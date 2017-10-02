ФК «Ростов» потерпел третье поражение подряд
В субботу футбольный клуб «Ростов» в выездном матче 12 тура РФПЛ уступил «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1. Это уже третье поражение подряд ФК «Ростов» в этом сезоне.
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Первый мяч в ворота ростовчан отправил Маркович на 17 минуте. Устинов на 45 минуте матча отправил мяч в ворота хозяев и сравнял счет. Во втором тайме «Ростов» усилил атаку, но вскрыть оборону хозяев поля не удалось. А на 69 минуте Дедечко пробил в угол ворот Песьякова, и «СКА-Хабаровск» снова вышел вперед. Изменить счет ростовчанам до конца игры не удалось.
«Перерыв в чемпионате поможет нам. После старта чемпионата все подумали, что будет легко, но легко в футболе не бывает. Нам надо собраться, осмыслить происходящее и двигаться дальше. Каждая игра — новое испытание для нас», — заявил на послематчевой
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