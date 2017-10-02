Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31190073/
2 октября 2017, 10:43 | Футбол: Премьер-лига | Коммерсантъ

ФК «Ростов» потерпел третье поражение подряд

В субботу футбольный клуб «Ростов» в выездном матче 12 тура РФПЛ уступил «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1. Это уже третье поражение подряд ФК «Ростов» в этом сезоне.

ФК Ростов потерпел третье поражение подряд - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первый мяч в ворота ростовчан отправил Маркович на 17 минуте. Устинов на 45 минуте матча отправил мяч в ворота хозяев и сравнял счет. Во втором тайме «Ростов» усилил атаку, но вскрыть оборону хозяев поля не удалось. А на 69 минуте Дедечко пробил в угол ворот Песьякова, и «СКА-Хабаровск» снова вышел вперед. Изменить счет ростовчанам до конца игры не удалось.

«Перерыв в чемпионате поможет нам. После старта чемпионата все подумали, что будет легко, но легко в футболе не бывает. Нам надо собраться, осмыслить происходящее и двигаться дальше. Каждая игра — новое испытание для нас», — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Ростов» Леонид Кучук. После 12 игр ФК «Ростов» с 16 очками оказался на седьмом месте турнирной таблицы. В следующем матче, который пройдет 15 октября, «Ростов» сыграет с «Рубином».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

«Моя Красавица воспринимает мужчин как насильников»

«У бога есть два важных качества: всемогущество и фантазия»

Цена электроэнергии становится все менее рыночной

Виктор Толоконский дождался официальной отставки