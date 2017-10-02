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2 октября 2017, 11:12 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Головин из-за травмы выбыл на срок около полутора недель

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Полузащитнику московского футбольного клуба ЦСКА Александру Головину диагностировали надрыв связок голеностопного сустава, хавбек выбыл на срок около полутора недель, но он отправится в расположение сборной России, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Полузащитнику московского футбольного клуба ЦСКА Александру <span class=error>Головину</span> диагностировали надрыв связок голеностопного сустава хавбек выбыл на срок около полутора недель но он отправится в расположение сборной России сообщил источник знакомый с ситуацией. Увеличить
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© РИА "Новости"

Головин травмировался в матче 12-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0) 1 октября. Полузащитник вызван в сборную на контрольные игры со сборными Южной Кореи и Ирана.

«У Головина надрыв связок голеностопного сустава, выбыл ориентировочно на 1,5 недели. В сборную поедет, врачи там посмотрят, после этого будет принято решение: лечат в клубе или в сборной», — сказал собеседник агентства.

Встреча со сборной Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве на «Арене ЦСКА», против иранцев сборная России сыграет 10 октября на «Казань Арене».

1.10.2017 14:00 Зрители 10127 основной раунд: 12-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 0:0 Уфа
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Сергей Семак
Нереализованные пенальти
89′ Б. Натхо 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Виктор Васин 5
Александр Головин 17
Константин Кучаев 89
Виктор Винисиус Витинью 11
Бибрас Натхо 66
46′ Василий Березуцкий 24
Сергей Игнашевич 4
70′ Тимур Жамалетдинов 75
Федор Чалов 63
76′ Понтус Вернблум 3
Георгий Миланов 8
31 Александр Беленов
17 Дмитрий Живоглядов
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
20 Денис Тумасян
55 Джемал Табидзе
19 Иван Пауревич
39 Дмитрий Стоцкий
9 Ондржей Ванек 85′
8 Кэтэлин Карп
7 Дмитрий Сысуев 67′
98 Иван Обляков
44 Силвестр Игбун 80′
21 Кехинде Фатаи
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 3
9 Угловые 4
17 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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