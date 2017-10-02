Головин из-за травмы выбыл на срок около полутора недель
МОСКВА, 2 окт —
Р-Спорт. Полузащитнику московского футбольного клуба ЦСКА Александру Головину диагностировали надрыв связок голеностопного сустава, хавбек выбыл на срок около полутора недель, но он отправится в расположение сборной России, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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Головин травмировался в матче 12-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0) 1 октября. Полузащитник вызван в сборную на контрольные игры со сборными Южной Кореи и Ирана.
«У Головина надрыв связок голеностопного сустава, выбыл ориентировочно на 1,5 недели. В сборную поедет, врачи там посмотрят, после этого будет принято решение: лечат в клубе или в сборной», — сказал собеседник агентства.
Встреча со сборной Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве на «Арене ЦСКА», против иранцев сборная России сыграет 10 октября на «Казань Арене».
Главные тренеры
|Виктор Гончаренко
|Сергей Семак
Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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