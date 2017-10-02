Головин из-за травмы выбыл на срок около полутора недель

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Головин травмировался в матче 12-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0) 1 октября. Полузащитник вызван в сборную на контрольные игры со сборными Южной Кореи и Ирана.

«У Головина надрыв связок голеностопного сустава, выбыл ориентировочно на 1,5 недели. В сборную поедет, врачи там посмотрят, после этого будет принято решение: лечат в клубе или в сборной», — сказал собеседник агентства.

Встреча со сборной Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве на «Арене ЦСКА», против иранцев сборная России сыграет 10 октября на «Казань Арене».