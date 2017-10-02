Фернандеш и Беленов претендуют на звание MVP 12-го тура РФПЛ

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На звание MVP 12-го тура РФПЛ также претендуют: Александр Самедов и Луис Адриано (оба — «Спартак»), Александр Кокорин и Леандро Паредес (оба — «Зенит»), Адлан Кацаев и Владимир Полуяхтов (оба — «Анжи»), Алексей Миранчук и Эдер (оба — «Локомотив»), Лука Джорджевич («Арсенал») и Виталий Устинов («Ростов»).