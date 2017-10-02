Фанаты «Динамо» откажутся от поддержки команды до разговора с руководством

Напомним, что болельщики начали покидать трибуны арены во время второго тайма встречи.

— Сегодня, во время второго тайма проигранного «Локомотиву» матча, бОльшая часть фанатов организовано покинула трибуну, — говорится на сайте fcdin.com. — Люди, ответственные за поддержку, приняли решение уйти с сектора, так как больше нет сил смотреть на безволие и отсутствие результата. При этом, мы выйдем на команду с инициативой разговора о сложившейся ситуации, которая вызывает большие опасения и категорически не соответствует словам и обещаниям, как руководителей, так и самой команды перед сезоном. Если до ближайшего домашнего матча наша инициатива будет отклонена или проигнорирована, то мы откажемся от поддержки до того момента, пока команда и руководители не выйдут с нами на диалог.