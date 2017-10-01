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1 октября 2017, 22:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Восхищение аутсайдером. «Зенит» залил потом газон, чтобы зацепить ничью

А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура.

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Стадион в Каспийске знавал и лучшие времена. Когда-то на его трибунах сложно было найти свободное место — со всего региона сюда съезжались тысячи человек, чтобы посмотреть на игру Роберто Карлоса, Это’О и других больших мастеров.

Сейчас — только заплатки у ворот, несколько тысяч зрителей и группа из пары сотен активных фанатов «Анжи», под которыми одиноко висят два скромных баннера с призывом «Сыграйте за нас» и «Бейтесь как #11».

Оно, в принципе, и логично. Сейчас больших звёзд в «Анжи» нет, команда плетётся на последнем месте в турнирной таблице, да и внятной игры давно уже не проглядывалось. На всём этом фоне приезд лидера «Зенита» поначалу воспринимался как будничный тур, в котором фаворит должен легко брать свои три очка. 95% ставок на победу «Зенита» ненавязчиво на это намекали. Однако на деле Манчини пришлось провести одни из самых тяжёлых 90 минут своей пока непродолжительной российской карьеры.

С первых минут «Зенит» предсказуемо взял мяч под контроль и стал стараться организовывать атаки на ворота Будакова. Бранислав Иванович привычно ночевал на чужой половине поля и бомбил подачами штрафную махачкалинцев. «Анжи» выстроился по схеме 4−4−2, позволяющей организовывать глубокую двойную линию обороны, потому подстраховка работала как надо. Гости спокойно разыгрывали мяч в центре поля, но когда дело приближалось к воротам соперника, футболисты «Анжи» быстро тушили пожар у своих ворот ещё в зародыше. Тем более что Маммана и Мевля постоянно портачили с длинными передачами.

Не помогали взламывать оборону ни рокировка Кокорина и Полоза, ни смещение Дзюбы на фланг, ни постоянные кроссы Ивановича. Плана Б в первом тайме у «Зенита» будто и не было. Выход на ворота Дзюбы после срезки Будакова, да попадание в перекладину Паредеса после удара со штрафного — вот и всё, на что сподобились сине-бело-голубые в первом тайме.

«Анжи» и не стремился усложнять ситуацию и действовал по стандартной схеме: Будаков выносит мяч в центр, Прудников борется в воздухе, а его мобильные партнёры стараются играть на подборе. Самым активным был Олег Данченко, который разрывал фланг задерживающегося впереди Ивановича. Первый звоночек для «Зенита» прозвучал на 16-й минуте, когда Данченко ворвался в штрафную и прострелил на Прудникова — тот ударил мимо. Спустя пять минут «Анжи» поймал соперника на той же ошибке. Полуяхтов издевательски легко прокинул мяч мимо вышедшего страховать Ивановича Мамманы и как на блюдечке выложил его тому же Данченко. Украинец не оплошал.

Во втором тайме всё продолжилось в том же стиле. «Зенит» на первых минутах насел на ворота «Анжи» — Дзюба смещался на фланг и искал в штрафной набегающего Ерохина и Кокорина, которые старались найти немногочисленные пространства между линиями обороны соперника. Вместо Кранневиттера на поле вышел Далер Кузяев и отправился на фланг, чтобы разыгрывать мяч с Кокориным. Успех пришёл к «Зениту» после стандарта — Кришито подал угловой в самый центр вратарской, откуда всё тот же Кокорин проткнул мяч в сетку и уже в сентябре сделал этот сезон самым результативным в своей карьере.

Но «Анжи» и не думал поднимать лапки к верху, продолжив активно прессинговать нервный центр обороны гостей. Вышедший на замену Адлан Кацаев наматывал километры, атакуя порой зевающих защитников. Один такой зевок воплотился в гол — Маммана вновь проиграл верховую борьбу Прудникову, Кацаев убежал один на один, неловко подыграл себе мяч, но всё же сумел пустить его под Лунёвым.

Выше темп, больше интенсивности! Обе команды и не думали сбавлять обороты. «Зенит» неплохо комбинировал на флангах, Кокорин делал всё, чтобы стать абсолютным героем матча, но оборона «Анжи» во главе с Полуяхтовым вкалывала, чтобы нейтрализовать звёздное нападение. Вышедший вместо Полоза Ригони освежил игру гостей, а на последних минутах благодаря своей скорости и настырности создал один из самых опасных моментов для «Зенита», но Дриусси зарядил мяч точно в Будакова.

«Анжи»! «Анжи»! «Анжи»! — скандировали заведённые трибуны, которые зажглись от огненной игры своей преобразившейся до неузнаваемости команды. Фибель чудом не отправил третий мяч в ворота Лунёва, потому «Зениту» стоит довольствоваться и ничьей. А также поблагодарить фортуну, направившую мяч он ног Брызгалова в ворота «Анжи».

Ничья 2:2 — справедливый результат. А главное — отличная реклама футбола для местных жителей, которые наверняка, как и в былые времена, заполнят арену на следующей домашней игре. Играй «Анжи» так все свои матчи, не пришлось бы приглашать и звёзд калибра Это’О и Карлоса. Благодарная публика поддерживала бы и не такую звёздную, но отдающую всю себя на поле команду.

1.10.2017 19:00 Зрители 5150 основной раунд: 12-й тур Анжи Арена
Анжи 2:2 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Роберто Манчини
Голы
20′ Олег Данченко (В. Полуяхтов) 94
59′ Адлан Кацаев (И. Маркелов) 7
9 Александр Кокорин (Л. Паредес) 57′
5 Леандро Паредес 85′
Составы
Александр Будаков 98
Сергей Брызгалов 92
Владимир Полуяхтов 3
13′ Тома Фибель 45
23′ Иван Маркелов 88
Павел Яковлев (к) 91
Гурам Тетрашвили 2
Михаил Бакаев 78
46′ Мирал Самарджич 52
Адлан Кацаев 7
81′ 84′ Олег Данченко 94
Арсен Хубулов 8
73′ Александр Прудников 49
Джамал Дибиргаджиев 96
99 Андрей Лунев
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
5 Леандро Паредес 90+4′
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
23 Миха Мевля 80′
11 Себастьян Дриусси
8 Матиас Краневиттер 52′ 37′
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз 62′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 90+3′
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 7
6 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 5
9 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
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Тренер «Зенита» Манчини: В матче с «Анжи» недооценки соперника не было

Тренер «Зенита» Манчини: В матче с «Анжи» недооценки соперника не было

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини считает, что нельзя говорить о недооценке «Анжи» со стороны его команды. Об этом итальянский специалист заявил в эфире телеканала «Наш футбол».
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