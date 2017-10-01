Эдер: Предупреждали, что в России очень холодно. Но я готов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«ПОСТЕПЕННО НАБИРАЮ КОНДИЦИИ»

— Рад, что забил. Это хорошо для меня и для команды. Эта важная победа, нам необходимо набирать как можно больше очков.

— Этот гол прибавит уверенности? С точки зрения доверия он важен?

— Да, конечно, меня не было в команде на предсезонке, я приехал совсем недавно. Я постепенно набираю кондиции, становлюсь лучше. Когда делаешь работу для команды, когда забиваешь, доверия со стороны становится больше.

— По-вашему, каков был ключ к победе над «Динамо»?

— Мы сыграли компактно и постоянно старались забрать мяч себе. И мы забили ранний гол, это тоже очень важно. Я думаю, это и есть ключевые особенности победы.

— Вы вернулись в сборную Португалии. Насколько это для вас важно?

— Это очень хорошо. Вызов в национальную команду заставит работать еще усерднее во время сборов и после, когда уже вернусь в расположение «Локомотива».

«С АДАПТАЦИЕЙ ПОМОГАЮТ МНОГИЕ»

— Фернандеша вновь не вызвали в сборную, хотя играет он просто прекрасно.

— Не понимаю, как так. Ману — фантастический игрок, в матче с «Динамо» он забил. Не могу сказать чего-то большего, я ведь не тренер сборной.

— Так может поговорите с Фернанду Сантушем?

— (смеется) Я не могу сказать на эту тему чего-то большего!

— Фернандеш помогает вам с адаптацией в России?

— Да, не только он. Гилерме, браться Миранчуки, Фарфан еще. Адаптация — это всегда испытание. Думаю, я с ним справляюсь. В том числе благодаря внутрикомандной поддержке.

— В матче с «Ростовом» вы забили, вы игре со «Злином» — отдали. Сейчас снова забили. Эдер набрал максимальную форму или еще готов удивить?

— Я понимаю, что могу быть еще лучше. Как я уже говорил, я не проходил предсезонку, поэтому пока еще не могу показывать топ-уровень. Но, надеюсь, скоро буду! А забивать и отдавать — это то, чего я хочу, играя в этой команде.

«ЧТО СДЕЛАЮ, ЕСЛИ ПОПАДЕМ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ? Я НЕ ЗНАЮ!»

— Успели оценить русские холода? В Москве все меньше солнца.

— О да, я готов к этому! Ману говорил мне об этом. Раньше для меня было привычно, когда солнечных дней много, но сейчас я говорю себе «так, спокойно, все окей». Мне уже сказали, что в следующем месяце будет весьма холодно, но я готов.

— «Локомотив» лидирует в группе Лиги Европы и имеет неплохие шансы попасть в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Если это произойдет, что вы готовы пообещать фанатам?

— Что я должен сделать?