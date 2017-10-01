Эдер: Предупреждали, что в России очень холодно. Но я готов
Форвард «Локомотива» Эдер рассказал о важности победы своей команды над «Динамо» (3:0) в дерби в рамках 12-го тура РФПЛ.
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«ПОСТЕПЕННО НАБИРАЮ КОНДИЦИИ»
— Рад, что забил. Это хорошо для меня и для команды. Эта важная победа, нам необходимо набирать как можно больше очков.
— Этот гол прибавит уверенности? С точки зрения доверия он важен?
— Да, конечно, меня не было в команде на предсезонке, я приехал совсем недавно. Я постепенно набираю кондиции, становлюсь лучше. Когда делаешь работу для команды, когда забиваешь, доверия со стороны становится больше.
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— Мы сыграли компактно и постоянно старались забрать мяч себе. И мы забили ранний гол, это тоже очень важно. Я думаю, это и есть ключевые особенности победы.
— Вы вернулись в сборную Португалии. Насколько это для вас важно?
— Это очень хорошо. Вызов в национальную команду заставит работать еще усерднее во время сборов и после, когда уже вернусь в расположение «Локомотива».
«С АДАПТАЦИЕЙ ПОМОГАЮТ МНОГИЕ»
— Фернандеша вновь не вызвали в сборную, хотя играет он просто прекрасно.
— Не понимаю, как так. Ману — фантастический игрок, в матче с «Динамо» он забил. Не могу сказать
— Так может поговорите с Фернанду Сантушем?
— (смеется) Я не могу сказать на эту тему
— Фернандеш помогает вам с адаптацией в России?
— Да, не только он. Гилерме, браться Миранчуки, Фарфан еще. Адаптация — это всегда испытание. Думаю, я с ним справляюсь. В том числе благодаря внутрикомандной поддержке.
— В матче с «Ростовом» вы забили, вы игре со «Злином» — отдали. Сейчас снова забили. Эдер набрал максимальную форму или еще готов удивить?
— Я понимаю, что могу быть еще лучше. Как я уже говорил, я не проходил предсезонку, поэтому пока еще не могу показывать
«ЧТО СДЕЛАЮ, ЕСЛИ ПОПАДЕМ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ? Я НЕ ЗНАЮ!»
— Успели оценить русские холода? В Москве все меньше солнца.
— О да, я готов к этому! Ману говорил мне об этом. Раньше для меня было привычно, когда солнечных дней много, но сейчас я говорю себе «так, спокойно, все окей». Мне уже сказали, что в следующем месяце будет весьма холодно, но я готов.
— «Локомотив» лидирует в группе Лиги Европы и имеет неплохие шансы попасть в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Если это произойдет, что вы готовы пообещать фанатам?
— Что я должен сделать?
— Ну да. Может, споете песню на стадионе или еще
— Ой, не знаю! Может, зададите мне этот вопрос, когда мы достигнем этой цели? Да! Отлично, договорились!
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