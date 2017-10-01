Тренер «Зенита» Манчини: В матче с «Анжи» недооценки соперника не было

«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2 в гостевом матче 12-го тура чемпионата России.

«Это был очень сложный, жесткий матч, мы совершили несколько ошибок, может, были немного уставшими, потому что играли три дня назад. Недооценки соперника не было», — сказал Манчини.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 28 очками, «Анжи» — 16-е с девятью баллами. В следующем матче 14 октября «Анжи» сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом». «Зенит» 15 сентября примет тульский «Арсенал».