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1 октября 2017, 21:38 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тренер «Зенита» Манчини: В матче с «Анжи» недооценки соперника не было

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини считает, что нельзя говорить о недооценке «Анжи» со стороны его команды. Об этом итальянский специалист заявил в эфире телеканала «Наш футбол».

«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2 в гостевом матче 12-го тура чемпионата России.

«Это был очень сложный, жесткий матч, мы совершили несколько ошибок, может, были немного уставшими, потому что играли три дня назад. Недооценки соперника не было», — сказал Манчини.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 28 очками, «Анжи» — 16-е с девятью баллами. В следующем матче 14 октября «Анжи» сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом». «Зенит» 15 сентября примет тульский «Арсенал».

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