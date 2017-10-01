«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в матче 12-го тура РФПЛ

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В составе «Зенита» отличились Александр Кокорин (57-я минута) и Леандро Паредес (85). У «Анжи» голы забили Олег Данченко (20) и Адлан Кацаев (59).

В матче завершилась сухая серия голкипера «Зенита» Андрей Лунева, которая составила 614 минут. Он превзошел результат бывшего вратаря петербургского клуба Вячеслава Малафеева (608).

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 28 очками, «Анжи» — 16-е с девятью баллами.

В следующем матче 14 октября «Анжи» сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом». «Зенит» 15 сентября примет тульский «Арсенал».