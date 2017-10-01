«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в матче 12-го тура РФПЛ
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Махачкалинский «Анжи» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 2:2 в домашнем матче 12-го тура Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ).
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В составе «Зенита» отличились Александр Кокорин (57-я минута) и Леандро Паредес (85). У «Анжи» голы забили Олег Данченко (20) и Адлан Кацаев (59).
В матче завершилась сухая серия голкипера «Зенита» Андрей Лунева, которая составила 614 минут. Он превзошел результат бывшего вратаря петербургского клуба Вячеслава Малафеева (608).
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 28 очками, «Анжи» — 16-е с девятью баллами.
В следующем матче 14 октября «Анжи» сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом». «Зенит» 15 сентября примет тульский «Арсенал».
Главные тренеры
|Вадим Скрипченко
|Роберто Манчини
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|7
|6
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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