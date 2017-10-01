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1 октября 2017, 21:10 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в матче 12-го тура РФПЛ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Махачкалинский «Анжи» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 2:2 в домашнем матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:2. Увеличить
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В составе «Зенита» отличились Александр Кокорин (57-я минута) и Леандро Паредес (85). У «Анжи» голы забили Олег Данченко (20) и Адлан Кацаев (59).

В матче завершилась сухая серия голкипера «Зенита» Андрей Лунева, которая составила 614 минут. Он превзошел результат бывшего вратаря петербургского клуба Вячеслава Малафеева (608).

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 28 очками, «Анжи» — 16-е с девятью баллами.

В следующем матче 14 октября «Анжи» сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом». «Зенит» 15 сентября примет тульский «Арсенал».

1.10.2017 19:00 основной раунд: 12-й тур Анжи Арена
Анжи 2:2 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Роберто Манчини
Голы
20′ Олег Данченко (В. Полуяхтов) 94
59′ Адлан Кацаев (И. Маркелов) 7
9 Александр Кокорин (Л. Паредес) 57′
5 Леандро Паредес 85′
Составы
Александр Будаков 98
Сергей Брызгалов 92
Владимир Полуяхтов 3
Тома Фибель 45
23′ Иван Маркелов 88
Павел Яковлев (к) 91
Гурам Тетрашвили 2
Михаил Бакаев 78
46′ Мирал Самарджич 52
Адлан Кацаев 7
81′ 84′ Олег Данченко 94
Арсен Хубулов 8
72′ Александр Прудников 49
Джамал Дибиргаджиев 96
99 Андрей Лунев
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
5 Леандро Паредес 90+4′
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
23 Миха Мевля 80′
11 Себастьян Дриусси
8 Матиас Краневиттер 52′
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз 62′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 90+3′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 7
6 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 5
9 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
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