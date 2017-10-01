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1 октября 2017, 21:07 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Вернблум, Головин и В. Березуцкий получили травмы в матче с «Уфой»

ЦСКА на официальном сайте опубликовал информацию о травмах, полученных футболистами в матче 12-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0).

Московский ЦСКА сыграл вничью с Уфой со счетом 0:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Увеличить
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Полузащитнику Понтусу Вернблуму наложили швы после полученной им глубокой рваной раны. Повреждение не позволит ему участвовать в тренировочном процессе команды в ближайшее время.

У хавбека Александра Головина диагностировано частичное повреждение связок правого голеностопного сустава. Защитник Василий Березуцкий получил травму икроножной мышцы левой голени.

Сообщается, что сроки восстановления футболистов будут определены после дополнительных обследований, которые состоятся через несколько дней.

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Новости Премьер-лиги

Сроки возвращения футболиста ЦСКА Вернблума прояснятся через несколько дней

Сроки возвращения футболиста ЦСКА Вернблума прояснятся через несколько дней

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, получивший травму в матче с «Уфой», не будет тренироваться в ближайшие дни, а дальше все будет зависеть от его состояния. Об этом ТАСС сообщил врач армейцев Шагабутдин Керимов.
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