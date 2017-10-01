Вернблум, Головин и В. Березуцкий получили травмы в матче с «Уфой»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Полузащитнику Понтусу Вернблуму наложили швы после полученной им глубокой рваной раны. Повреждение не позволит ему участвовать в тренировочном процессе команды в ближайшее время.

У хавбека Александра Головина диагностировано частичное повреждение связок правого голеностопного сустава. Защитник Василий Березуцкий получил травму икроножной мышцы левой голени.

Сообщается, что сроки восстановления футболистов будут определены после дополнительных обследований, которые состоятся через несколько дней.