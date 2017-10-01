Эдер: ФК «Локомотив» способен показывать более высокий результат в чемпионате России

В воскресенье «Локомотив» в матче 12-го тура чемпионата России на своем поле крупно обыграл московское «Динамо» — 3:0.

«Думаю, что сегодня удалось победить “Динамо” за счет слаженной игры команды. Сейчас “Локомотив” способен показывать более высокий результат в чемпионате России. Команда находится на втором месте, но, на мой взгляд, мы можем гораздо больше», — сказал Эдер.

Также 29-летний нападающий отметил, что вызов в сборную Португалии придаст ему уверенности в дальнейшем. «Для меня вызов в национальную команду Португалии стал очень важным событием. Я не вызывался с марта, рад, что главный тренер Фернанду Сантуш обратил на меня внимание. Это придаст мне уверенности в дальнейшем», — сказал Эдер.

После 12 туров чемпионата «Локомотив» располагается на второй строчке, набрав 26 очков. «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице с 10 очками.