Лунев установил рекорд сухой серии «Зенита»
Полузащитник «Анжи» Олег Данченко в матче 12-го тура чемпионата России прервал сухую серию вратаря «Зенита» Андрея Лунева на отметке 614 минут.
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Перед этим 25-летний голкипер установил рекорд клубной серии без пропущенных мячей в чемпионате. Вячеслав Малафеев в сезоне 2011/12 не пропускал на протяжении 607 минут. (Кирилл БУРДАКОВ).
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