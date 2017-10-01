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1 октября 2017, 20:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Лунев установил рекорд сухой серии «Зенита»

Полузащитник «Анжи» Олег Данченко в матче 12-го тура чемпионата России прервал сухую серию вратаря «Зенита» Андрея Лунева на отметке 614 минут.

Полузащитник <span class=error>Анжи</span> Олег <span class=error>Данченко</span> в матче 12-го тура чемпионата России прервал сухую серию вратаря Зенита Андрея <span class=error>Лунева</span> на отметке 614 минут. Увеличить
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Перед этим 25-летний голкипер установил рекорд клубной серии без пропущенных мячей в чемпионате. Вячеслав Малафеев в сезоне 2011/12 не пропускал на протяжении 607 минут. (Кирилл БУРДАКОВ).

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