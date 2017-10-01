Юрий Семин: Взял бы Фернандеша в сборную России

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— Раз говорите, что победа прекрасная, мы очень рады. Обычно критики много. А если без шуток, мне игра очень понравилась. Получал каждую минуту удовольствие. Ребята играли правильно, много и красиво комбинировали. Думаю, наших болельщиков мы порадовали хорошей игрой.

— Как сохранить победный настрой на паузу в чемпионате?

— Ну есть эта пауза, от нее никуда не денешься. Хорошо, что в сборную ребята поедут с хорошим настроением. С другой стороны, пауза — мы подлечим Лысова, Фарфана. Время пройдет, оно играет на руку по Ари и Чорлуке.

— «Локомотив» выиграл все московские команды. Вы — чемпионы Москвы?

— «Локомотив» и раньше мог чемпионом страны не стать, а чемпионом Москвы бывал часто.

— Что в итоге случилось с Фарфаном? Почему он не вышел?

— Травма икроножной мышцы, ему нужно в сборной Перу показаться врачам. Если там кудесники врачи, и они его поставят на ноги — это будет чудо. Команде предстоят матчи с Аргентиной и Колумбией, он хочет попасть на ЧМ-2018. Я пошел на встречу ему и его сборной.

— Ротенберга снова выпустили после 3:0. Всегда так будете делать?

— Мы выпускали и до этого. Одни ребята играют больше, другие меньше. Борис вышел прекрасно, в следующий раз возможно будет играть больше, может даже с первых минут. Выпустили его, потому что Игнатьев в перерыве предупредил, что у него паховые мышцы побаливают. Мы попросили, чтобы сколько сможет поиграл, а потом заменили.

— «Локомотив» провел одну из ярких игр в сезоне. Динамовцы были настолько плохи или вы так хороши?

— «Локомотив» был очень хорош, просто хорош. Динамовцам свою игру самим нужно оценивать. Команде — терпения. С «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА сыграли хорошо. Сейчас очков не хватает, неудачный момент. Вне футбольного поля тоже ведь многое влияет. Видимо, что-то не сложилось. На данный момент «Динамо» занимает явно не то место, которое должно.

— Будете смотреть сегодня «Зенит»?

— Если успею, сейчас посмотрю.

— Эдера вызвали в сборную, а Фернандеша — нет.

— Ну я не тренер сборной Португалии. Ману — один из наших лидеров. Не могу ничего сказать по этому поводу. Но я бы взял его в сборную России!