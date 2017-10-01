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1 октября 2017, 19:45 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Юрий Семин: Взял бы Фернандеша в сборную России

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матча 12-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:0).

Главный тренер Локомотива Юрий <span class=error>Семин</span> подвел итог матча 12-го тура <span class=error>РФПЛ</span> с Динамо (3:0). Увеличить
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— Раз говорите, что победа прекрасная, мы очень рады. Обычно критики много. А если без шуток, мне игра очень понравилась. Получал каждую минуту удовольствие. Ребята играли правильно, много и красиво комбинировали. Думаю, наших болельщиков мы порадовали хорошей игрой.

— Как сохранить победный настрой на паузу в чемпионате?
— Ну есть эта пауза, от нее никуда не денешься. Хорошо, что в сборную ребята поедут с хорошим настроением. С другой стороны, пауза — мы подлечим Лысова, Фарфана. Время пройдет, оно играет на руку по Ари и Чорлуке.

— «Локомотив» выиграл все московские команды. Вы — чемпионы Москвы?
— «Локомотив» и раньше мог чемпионом страны не стать, а чемпионом Москвы бывал часто.

— Что в итоге случилось с Фарфаном? Почему он не вышел?
— Травма икроножной мышцы, ему нужно в сборной Перу показаться врачам. Если там кудесники врачи, и они его поставят на ноги — это будет чудо. Команде предстоят матчи с Аргентиной и Колумбией, он хочет попасть на ЧМ-2018. Я пошел на встречу ему и его сборной.

— Ротенберга снова выпустили после 3:0. Всегда так будете делать?
— Мы выпускали и до этого. Одни ребята играют больше, другие меньше. Борис вышел прекрасно, в следующий раз возможно будет играть больше, может даже с первых минут. Выпустили его, потому что Игнатьев в перерыве предупредил, что у него паховые мышцы побаливают. Мы попросили, чтобы сколько сможет поиграл, а потом заменили.

— «Локомотив» провел одну из ярких игр в сезоне. Динамовцы были настолько плохи или вы так хороши?
— «Локомотив» был очень хорош, просто хорош. Динамовцам свою игру самим нужно оценивать. Команде — терпения. С «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА сыграли хорошо. Сейчас очков не хватает, неудачный момент. Вне футбольного поля тоже ведь многое влияет. Видимо, что-то не сложилось. На данный момент «Динамо» занимает явно не то место, которое должно.

— Будете смотреть сегодня «Зенит»?
— Если успею, сейчас посмотрю.

— Эдера вызвали в сборную, а Фернандеша — нет.
— Ну я не тренер сборной Португалии. Ману — один из наших лидеров. Не могу ничего сказать по этому поводу. Но я бы взял его в сборную России!

1.10.2017 16:30 Зрители 12007 основной раунд: 12-й тур РЖД Арена
Локомотив М 3:0 Динамо М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Юрий Семин Юрий Калитвинцев
Голы
24′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
33′ Эдер 24
58′ Алексей Миранчук (Ант. Миранчук) 59
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Антон Миранчук 60
Эдер 24
62′ Игорь Денисов 27
82′ Владислав Игнатьев 20
Борис Ротенберг 28
46′ Михаил Лысов 84
Виталий Денисов (к) 29
84′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов
3 Себастьян Хольмен
44 Тони Шуньич
23 Антон Соснин
48 Евгений Луценко
6 Хали Тьям
11 Иван Темников 65′
88 Александр Ташаев
21 Фатош Бечирай 74′
90 Николай Обольский
27 Самба Соу 15′
10 Александр Зотов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 2
14 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 3
4 Угловые 3
7 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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