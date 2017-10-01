Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31186212/
1 октября 2017, 19:30 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин: Футболист «Локомотива» Фарфан отправился в расположение сборной Перу с травмой

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан отправился в расположение сборной Перу с повреждением икроножной мышцы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

32-летний Фарфан получил травму в матче группового этапа Лиги Европы с чешским «Фаставом» (3:0), который прошел в четверг. Ранее полузащитник был вызван в сборную Перу для участия в матчах отборочного раунда чемпионата мира 2018 года против команд Аргентины (6 октября) и Колумбии (11 октября).

«Фарфан получил повреждение икроножной мышцы в прошлом матче. Он нужен сборной Перу, но если там кудесники-врачи, которые поставят его к матчу с Аргентиной, то будет чудо. Я понимаю, что ему хочется выйти в этих играх за национальную команду, приехать на чемпионат мира в Россию. Поэтому я пошел ему навстречу и отпустил его, он улетел сразу после прошлого матча», — сказал Семин.

В текущем сезоне Фарфан провел за «Локомотив» девять матчей чемпионата России, одну игру за Суперкубок страны и две встречи в Лиге Европы. Также он сыграл один матч за сборную Перу в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2018 года против команды Боливии (2:1, 1 сентября).

1.10.2017 16:30 Зрители 12007 основной раунд: 12-й тур РЖД Арена
Локомотив М 3:0 Динамо М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Юрий Семин Юрий Калитвинцев
Голы
24′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
33′ Эдер 24
58′ Алексей Миранчук (Ант. Миранчук) 59
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Антон Миранчук 60
Эдер 24
62′ Игорь Денисов 27
82′ Владислав Игнатьев 20
Борис Ротенберг 28
46′ Михаил Лысов 84
Виталий Денисов (к) 29
84′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов
3 Себастьян Хольмен
44 Тони Шуньич
23 Антон Соснин
48 Евгений Луценко
6 Хали Тьям
11 Иван Темников 65′
88 Александр Ташаев
21 Фатош Бечирай 74′
90 Николай Обольский
27 Самба Соу 15′
10 Александр Зотов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 2
14 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 3
4 Угловые 3
7 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Гендиректор «Динамо»: Калитвинцев не исчерпал кредит доверия руководства клуба

Гендиректор «Динамо»: Калитвинцев не исчерпал кредит доверия руководства клуба

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Юрий Калитвинцев в настоящее время еще имеет кредит доверия руководства. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.
Еще 7 новостей  Все новости

"Локомотив" разгромил "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

Сроки возвращения футболиста ЦСКА Вернблума прояснятся через несколько дней

"Барселона" разгромила "Лас-Пальмас" в матче без зрителей

Морозов стал первым в заплыве на 50 м вольным стилем на этапе КМ в Гонконге