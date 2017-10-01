Гендиректор «Динамо»: Калитвинцев не исчерпал кредит доверия руководства клуба

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В воскресенье «Динамо» в гостях разгромно проиграло «Локомотиву» со счетом 0:3. Ранее СМИ сообщали, что после этой игры решится судьба тренера в команде.

«Кредит доверия у главного тренера команды в настоящее время не исчерпан», — сказал Муравьев.

Калитвинцев возглавляет московское «Динамо» с июня 2016 года. Под его руководством бело-голубые вышли из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Российскую футбольную премьер- лигу (РФПЛ). Также он был признан лучшим тренером ФНЛ прошлого сезона.

После 12 туров чемпионата страны «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице с 10 очками.