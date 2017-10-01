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1 октября 2017, 19:29 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гендиректор «Динамо»: Калитвинцев не исчерпал кредит доверия руководства клуба

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Юрий Калитвинцев в настоящее время еще имеет кредит доверия руководства. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

В воскресенье Динамо в гостях <span class=error>разгромно</span> проиграло Локомотиву со счетом 0:3. Увеличить
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В воскресенье «Динамо» в гостях разгромно проиграло «Локомотиву» со счетом 0:3. Ранее СМИ сообщали, что после этой игры решится судьба тренера в команде.

«Кредит доверия у главного тренера команды в настоящее время не исчерпан», — сказал Муравьев.

Калитвинцев возглавляет московское «Динамо» с июня 2016 года. Под его руководством бело-голубые вышли из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Российскую футбольную премьер- лигу (РФПЛ). Также он был признан лучшим тренером ФНЛ прошлого сезона.

После 12 туров чемпионата страны «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице с 10 очками.

1.10.2017 16:30 Зрители 12007 основной раунд: 12-й тур РЖД Арена
Локомотив М 3:0 Динамо М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Юрий Семин Юрий Калитвинцев
Голы
24′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
33′ Эдер 24
58′ Алексей Миранчук (Ант. Миранчук) 59
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Антон Миранчук 60
Эдер 24
62′ Игорь Денисов 27
82′ Владислав Игнатьев 20
Борис Ротенберг 28
46′ Михаил Лысов 84
Виталий Денисов (к) 29
84′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов
3 Себастьян Хольмен
44 Тони Шуньич
23 Антон Соснин
48 Евгений Луценко
6 Хали Тьям
11 Иван Темников 65′
88 Александр Ташаев
21 Фатош Бечирай 74′
90 Николай Обольский
27 Самба Соу 15′
10 Александр Зотов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 2
14 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 3
4 Угловые 3
7 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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