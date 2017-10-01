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1 октября 2017, 19:15 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Сроки возвращения футболиста ЦСКА Вернблума прояснятся через несколько дней

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, получивший травму в матче с «Уфой», не будет тренироваться в ближайшие дни, а дальше все будет зависеть от его состояния. Об этом ТАСС сообщил врач армейцев Шагабутдин Керимов.

Встреча чемпионата России ЦСКА — «Уфа» (0:0) прошла в воскресенье. Вернблум, как заявил после встречи главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, получил глубокую рваную рану ноги. Швед покинул поле на носилках.

«Состояние у Понтуса удовлетворительное, чувствует он себя нормально. Он не будет тренироваться в ближайшие дни, а дальше будем смотреть по его состоянию», — прокомментировал ситуацию Керимов.

В воскресенье стало известно, что полузащитник армейцев Алан Дзагоев выбыл на срок до четырех недель из-за травмы ахиллова сухожилия, полученного в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед» в среду. «Ориентировочно он выбыл до 4 ноября, а дальше будем исходить из ситуации», — сказал Керимов.

Следующий матч ЦСКА проведет 14 октября — в рамках 13-го тура чемпионата армейцы сыграют на выезде с «Краснодаром».

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