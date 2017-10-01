Калитвинцев сообщил, что руководство ФК «Динамо» не говорило ему о возможной отставке
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба «Динамо» не говорило ничего главному тренеру Юрию Калитвинцеву о возможном увольнении после матча с «Локомотивом». Об этом тренер заявил на
пресс-конференции.
В воскресенье «Динамо» в гостях проиграло «Локомотиву» со счетом 0:3. Ранее СМИ сообщали, что после этой игры решится судьба тренера в команде.
«Я не так много читаю, читаю специалистов, экспертов, — сказал Калитвинцев. — Мне никто не говорил [о возможном увольнении], и для меня самая важная игра — ближайшая. По крайней мере, повторюсь, мне об этом руководство ничего не говорило. А написать могут и на заборе все, что угодно».
Калитвинцев возглавляет московское «Динамо» с июня 2016 года. Под его руководством
После 12 туров чемпионата страны «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице с 10 очками. «Локомотив» располагается на второй строчке, набрав 26 очков.
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