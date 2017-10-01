Калитвинцев, позвони Семину. «Локомотив» разгромил «Динамо» в дерби

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

НУ И ГДЕ ПОЛНЫЙ СТАДИОН?

Или на дерби 30-тысячник должен быть битком только в мечтах и советском прошлом, или я чего-то не понимаю. Воскресенье, вполне себе футбольная температура в дельте от пяти до десяти градусов тепла, комфортное время начала матча — 16:30 по Москве — а народу все равно на «РЖД Арене» нет. Ну как нет. Есть конечно, но полстадиона — это достаточно?

Второй вопрос — по экипировке. И с чего это вдруг железнодорожники решили сыграть против «Динамо», вышедшей на встречу в классической синей форме, облачившись во все белое? Где домашние красно-зеленые цвета, где хозяйское позиционирование? Где, в конце концов, победный комплект формы после легкой прогулки в матче со «Злином» (3:0) в Лиге Европы?

Вопреки полупустым трибунам зажечь болельщикам все-таки удалось. Динамовцы примерно на двадцатой минуте начали с самосожжения. Не себя конечно, а каких-то тряпок и новеньких стульев Северной трибуны. Хозяева таким способом согреваться не стали: не гоже портить казенное имущество, когда команда так хорошо играет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Без пиротехники на <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛокомотивДинамо</a> никуда. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Дерби</a> же! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#футбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#РФПЛ</a> <a href="https://t.co/CRkwKqafoq">pic.twitter.com/CRkwKqafoq</a></p>— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) <a href="https://twitter.com/KostyaKrinsky/status/914487932496564224?ref_src=twsrc%5Etfw">1 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ФЕРНАНДЕШ В ОГНЕ, ЭДЕР УЖЕ ИСКРИТ, А МИРАНЧУКИ — ТОП