Калитвинцев, позвони Семину. «Локомотив» разгромил «Динамо» в дерби

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НУ И ГДЕ ПОЛНЫЙ СТАДИОН?
Или на дерби 30-тысячник должен быть битком только в мечтах и советском прошлом, или я чего-то не понимаю. Воскресенье, вполне себе футбольная температура в дельте от пяти до десяти градусов тепла, комфортное время начала матча — 16:30 по Москве — а народу все равно на «РЖД Арене» нет. Ну как нет. Есть конечно, но полстадиона — это достаточно?
Второй вопрос — по экипировке. И с чего это вдруг железнодорожники решили сыграть против «Динамо», вышедшей на встречу в классической синей форме, облачившись во все белое? Где домашние красно-зеленые цвета, где хозяйское позиционирование? Где, в конце концов, победный комплект формы после легкой прогулки в матче со «Злином» (3:0) в Лиге Европы?
Вопреки полупустым трибунам зажечь болельщикам все-таки удалось. Динамовцы примерно на двадцатой минуте начали с самосожжения. Не себя конечно, а каких-то тряпок и новеньких стульев Северной трибуны. Хозяева таким способом согреваться не стали: не гоже портить казенное имущество, когда команда так хорошо играет.
ФЕРНАНДЕШ В ОГНЕ, ЭДЕР УЖЕ ИСКРИТ, А МИРАНЧУКИ — ТОП
То, что Ману сейчас в пиковой форме, непонятно разве что отсталому. В матче против «Злина» португалец оформил хет-трик, поэтому ставить на его результативное действие в этой встрече можно было с закрытыми глазами. В этот раз Фернандеш сыграл на добивании, а Шунин, при всем старании, «Динамо» выручить не смог. Эдер, еще один португалец в составе железнодорожников тоже отличился в этой встрече. Причем сделал это в какой-то степени чуждо для самого себя: выгрыз мяч у обороны гостей, грамотно подработал и уложил вратаря на пятую точку, а мяч — в дальний угол. Может, Юрий Семин гимн Португалии перед стартовым свистком в раздевалке им включает?