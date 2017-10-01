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1 октября 2017, 19:11 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Калитвинцев, позвони Семину. «Локомотив» разгромил «Динамо» в дерби

О том, почему Юрию Калитвинцеву срочно нужна помощь — в репортаже «Советского спорта».

Локомотив в дерби крупно обыграл Динамо (3:0) в рамках 12-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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НУ И ГДЕ ПОЛНЫЙ СТАДИОН?

Или на дерби 30-тысячник должен быть битком только в мечтах и советском прошлом, или я чего-то не понимаю. Воскресенье, вполне себе футбольная температура в дельте от пяти до десяти градусов тепла, комфортное время начала матча — 16:30 по Москве — а народу все равно на «РЖД Арене» нет. Ну как нет. Есть конечно, но полстадиона — это достаточно?

Второй вопрос — по экипировке. И с чего это вдруг железнодорожники решили сыграть против «Динамо», вышедшей на встречу в классической синей форме, облачившись во все белое? Где домашние красно-зеленые цвета, где хозяйское позиционирование? Где, в конце концов, победный комплект формы после легкой прогулки в матче со «Злином» (3:0) в Лиге Европы?

Вопреки полупустым трибунам зажечь болельщикам все-таки удалось. Динамовцы примерно на двадцатой минуте начали с самосожжения. Не себя конечно, а каких-то тряпок и новеньких стульев Северной трибуны. Хозяева таким способом согреваться не стали: не гоже портить казенное имущество, когда команда так хорошо играет.

ФЕРНАНДЕШ В ОГНЕ, ЭДЕР УЖЕ ИСКРИТ, А МИРАНЧУКИ — ТОП

То, что Ману сейчас в пиковой форме, непонятно разве что отсталому. В матче против «Злина» португалец оформил хет-трик, поэтому ставить на его результативное действие в этой встрече можно было с закрытыми глазами. В этот раз Фернандеш сыграл на добивании, а Шунин, при всем старании, «Динамо» выручить не смог. Эдер, еще один португалец в составе железнодорожников тоже отличился в этой встрече. Причем сделал это в какой-то степени чуждо для самого себя: выгрыз мяч у обороны гостей, грамотно подработал и уложил вратаря на пятую точку, а мяч — в дальний угол. Может, Юрий Семин гимн Португалии перед стартовым свистком в раздевалке им включает?

1.10.2017 16:30 Зрители 12007 основной раунд: 12-й тур РЖД Арена
Локомотив М 3:0 Динамо М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Юрий Семин Юрий Калитвинцев
Голы
24′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
33′ Эдер 24
58′ Алексей Миранчук (Ант. Миранчук) 59
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Антон Миранчук 60
Эдер 24
62′ Игорь Денисов 27
82′ Владислав Игнатьев 20
Борис Ротенберг 28
46′ Михаил Лысов 84
Виталий Денисов (к) 29
84′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов
3 Себастьян Хольмен
44 Тони Шуньич
23 Антон Соснин
48 Евгений Луценко
6 Хали Тьям
11 Иван Темников 65′
88 Александр Ташаев
21 Фатош Бечирай 74′
90 Николай Обольский
27 Самба Соу 15′
10 Александр Зотов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 2
14 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 3
4 Угловые 3
7 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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